Patrik Biskup, Právo

Z úst žalobce zaznělo, že mladík zaslal 22. a 23. ledna do pakistánské televizní stanice Samaa TV a deníku Daily Pakistan zprávu s tímto textem: „Pozor, pokud Pákistán do 48 hodin nepropustí Terezu a neposadí ji do letadla do ČR, stanou se teroristické útoky v Pákistánu. Pokud mi nezavolá, že byla propuštěna, slibuji odplatu.“ Výhrůžný text následně deník zveřejnil na svých internetových stránkách.

„Nepřipravoval jsem se na to 24 hodin, jak uvádí obžaloba. Neposílal jsem to s cílem něco udělat. Posílal jsem ty e-maily ze svého telefonu, kdybych něco plánoval, tak to nebudu posílat ze svého mobilu. Bylo to impulsivní jednání, myslel jsem si, že tomu nikdo věřit nebude,“ tvrdí obžalovaný cizinec, který v Plzni pracoval jako dělník. Teď mu hrozí až 12 let vězení.

Podle svých slov se s Terezou seznámil přes Facebook. „Sešli jsme se spolu asi třikrát, při jednom setkání jsme se spolu vyspali,“ uvedl.

„Chtěl jsem docílit, aby Tereza byla souzena v Čechách a zde si také odseděla trest. Kromě toho jsem tím sledoval i to, aby se se mnou spojili ti lidé, kteří Terezu přinutili pašovat drogy. Chtěl jsem vědět, co je to za lidi a proč to udělali a hlavně, aby byli potrestáni,“ vysvětlil soudu Ivanov.

„Věděl jsem, že i když zprávy pošlu, Terezu stejně nepropustí. Šlo mi aspoň o to, aby ji převezli do českého vězení. Chtěl jsem mít jen čisté svědomí a dobrý pocit z toho, že jsem pro to něco udělal,“ vypověděl Ivanov na policii.

Nikolay Ivanov u soud v Plzni

FOTO: Patrik Biskup, Právo

Žádný útok podle svých slov spáchat nechtěl. „Nejsem vůbec schopen něco takového splnit. Nemám žádný vojenský výcvik, v životě jsem si vystřelil jen z plynové pistole a ze vzduchovky. Nejsem v kontaktu s žádnými lidmi, kteří jsou napojeni na teroristy. To, co jsem provedl, byla momentální hloupost,“ tvrdil dále mladík.

Není prý nebezpečný



Původně ale přišel s verzí, že se za něho někdo vydával a výhrůžky poslal jeho jménem. Později se ale přiznal. Že se nejedná o žádného nebezpečného atentátníka, potvrdili i znalci psychiatři. „Nemá potřebné schopnosti pro přípravu, plánování a realizaci takového činu, jako jsou proklamované teroristické útoky na území Pákistánu,“ uvádějí znalci v závěrech svého posudku. Podle nich měl mladík pouze potřebu prezentovat svůj vztah k mediálně známé osobě.

„Není osobou s bojovými sklony, nemá tendence ani dispozici k agresivnímu chování. Jeho intelekt je podprůměrný,“ dodávají psychiatři. Potvrdili, že jeho pobyt na svobodě není pro společnost nebezpečný.

Tereza H. v Pakistánu

FOTO: repro Daily Pakistan

Výhrůžky, které mladík učinil, podle státního zástupce mířily proti nejzákladnějším hodnotám společnosti a proti lidskému životu. „Obviněný jednal tak, aby tyto výhrůžky byly v Pákistánu publikovány, měly dopad na společnost a vyvolaly v ní strach. Tím chtěl působit na orgány veřejné moci či vládu Pákistánu, aby něco konaly, respektive aby byla Tereza H. propuštěna ze zadržení,“ stojí dále v obžalobě.

Sháněl pistoli

Státní zástupce také poukázal na údaje z historie internetového prohlížeče v mobilním telefonu obviněného, kde mimo jiného byly zadány do vyhledávače stránky s nabídkou prodeje samonabíjecích pistolí. Upozornil i na to, že mladík měl stejný výhrůžný text přeložený i do arabštiny zjevně v úmyslu ho poslat na pákistánskou policii v Láhauru.

„Obviněný nejednal impulzivně, přípravě odeslání výhrůžných zpráv a zjišťování informací věnoval téměř 24 hodin. Měl tak dostatečný časový prostor domyslet důsledky svého jednání a upustit od něj,“ uzavřel žalobce.

Podle zjištění Práva mladík i z vazby před dvěma měsíci telefonicky kontaktoval sestřenici Terezy H., aby zjistil, co proti němu vypovídala na policii. Požádal o to jiného vazebně stíhaného muže a aby se mohl hovor legálně uskutečnit, lhal dozorcům, že jde o kontakt na rodinného příslušníka.