Patrik Biskup, Právo

Policisté tehdy byli do azylového domu přivoláni jako asistence pro záchranáře, protože čtyřiatřicetiletý schizofrenik odmítal nastoupit do sanitky poté, co psychiatrička doporučila jeho převoz do zdravotnického zařízení.

„Policisté šli za mužem na pokoj a snažili se jej vytáhnout ven. Když ho uchopili za horní část těla, tak jednomu z nich rukou sáhl do pouzdra a zmocnil se jeho pistole. Pak na ně dvakrát od pasu vystřelil, přičemž jednoho z policistů zasáhl do ruky a druhého do prstu,“ uvedl státní zástupce s odkazem na závěry šetření. Podle něho měli policisté štěstí, že je střelec nezasáhl do trupu.

„Byl to mžik. Po střelbě oba policisté utekli z domu a ozbrojený muž zalezl zpátky do pokoje, kde se krátce na to zastřelil,“ řekl dále žalobce s tím, že policie nyní případ odložila, neboť není koho trestně stíhat.

„Jednání střelce vyšetřovatel kvalifikoval jako pokus dvojnásobné vraždy na úřední osobě. Za to hrozí pachateli 15 až 20 let vězení nebo výjimečný trest,“ dodal státní zástupce.

Inspekce pochybení nezjistila

O případ se v prvopočátku zajímala také Generální inspekce bezpečnostních sborů s ohledem na možné pochybení policistů. Žádné okolnosti, na základě kterých by se měla případem zabývat, ale nezjistila.

Muž byl podle pracovníků charity schizofrenik, jeho stav se zhoršil poté, co přestal užívat léky a docházet za lékařem. V charitním zařízení žil od října 2016, protože se náhle ocitl bez bydlení. Předtím byl hospitalizován na psychiatrii, naposled loni v květnu a v červnu.