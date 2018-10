Aleš Fuksa, Právo

Hlavním organizátorem má být podle obžaloby sedmapadesátiletý Karel Holoubek, někdejší vedoucí odboru kontroly a plateb ROP Střední Morava. Ten se měl v roce 2008 napojit na dalšího obžalovaného, vlivného zlínského byznysmena Jaroslava Šestáka, jenž má blízko ke společnosti Rainer CZ vlastnící před několika lety opravený mnohapatrový ubytovací komplex Morava v Otrokovicích na Zlínsku.

Přes Holoubka a s jeho pomocí podle obžaloby pomáhal získat na rekonstrukci eurodotace za desítky miliónů korun. Za „soukromou zakázku“ nad rámec svých pracovních povinností měl Holoubek dostávat zaplaceno.

Dalšími obžalovanými jsou bývalá vedoucí odboru řízení projektů ROP Střední Morava Hana Strnadelová a právník odboru kontroly a plateb ROP Střední Morava Antonín Hajdušek. Strnadelová podle obžaloby vypomáhala v trestné činnosti Holoubkovi v době, kdy byla na mateřské.

Pětici obžalovaných mužů doplňují podnikatelé Michal Kozlovský se svými firmami Quantum CZ a Radean a Jaromír Vystrčil, předseda představenstva akciové společnosti Z - Fin.

Trojice obžalovaných v případu nezákonného čerpání evropských dotací. Zleva bývalý vedoucí odboru kontroly a plateb ROP Střední Morava Karel Holoubek, podnikatel Jaroslav Šesták a právník ROP Střední Morava Antonín Hajdušek.

FOTO: Aleš Fuksa, Právo

Obžalovaným hrozí až 12 let vězení. Stíháni jsou za trestné činy zneužití pravomoci úřední osoby, přijetí úplatku, poškození finančních zájmů Evropské unie, podplácení a sjednání výhody při zadání veřejné zakázky, při veřejné soutěži a veřejné dražbě. Státní zástupkyně zažalovala i právnické osoby, a to všechny čtyři výše zmíněné společnosti.

Úředníci využívali znalostí z „oboru“

Ministerstvo financí se přes svou zmocněnkyni přihlásilo k náhradě škody dosahující téměř padesáti miliónů korun. ROP Střední Morava pak s částkou téměř 37 miliónů korun.

Kriminalisté se případem zabývají od roku 2014 na základě oznámení podnikatele, kterému se nezdálo zcela legální čerpání dotací z evropských fondů, o něž požádal. „Úředníci využívali znalostí, zkušeností a informací nabytých při práci a v rozporu s regulemi EU pomáhali za finanční odměnu získat a vyčerpat žadatelům dotace na realizace výstavby ubytovacích zařízení ve Zlínském kraji,“ uvedla policejní mluvčí Lenka Javorková.

Podnikatelé přes trojici úředníků měli podle policie žádat nelegálním způsobem o dotace na pět projektů ve výši přesahující částku 82 miliónů korun. Podařilo se jim získat dotace za téměř 50 miliónů korun, jeden z projektů podporu nezískal.

„Nezákonné čerpání spočívalo v ovlivňování výběrového řízení na vítěze zhotovitele stavby nebo falšování údajů o finančním zdraví firmy, kdy uváděli jiné údaje ve výkazech pro správce daně a v dokumentech potřebných k získání dotace, s cílem získat co nejvyšší finanční podporu,“ sdělila Javorková.

Prý jde o standardní činnosti



Holoubek však tvrdí, že se nejedná o trestné jednání. „Jsou to činnosti, které jsou dnes standardní prací dotačního managementu soukromých společností,“ hájil se Holoubek. Výši „odměn“ od Šestáka si podle svých slov stanovil sám. Svou aktivitu ani neoznámil nadřízenému v ROP Střední Morava.

„Znamenalo by to problém v nastavení procesu. Je to mé pochybení,“ podotkl Holoubek s tím, že „...určitě není správné, když úředník bere za součinnost další peníze“. „Je to na hraně,“ dodal. Vydělat si měl tímto způsobem devadesát až sto deset tisíc. Na otázku, zda výdělek poté zdanil, odpověděl: „Ne.“

Nezákonné čerpání mělo trvat od roku 2008 do roku 2015. Kriminalistům se podařilo v trestním řízení zajistit nemovitý majetek v hodnotě padesáti miliónů. „Včetně ubytovacích zařízení, která byla z dotací postavena, a více jak sto tisíc korun na účtu,“ dodala mluvčí.