Michael Polák, Právo

Experti museli na žádost soudu zcela nově zjistit, jestli se na lanu, kterým vrah svázal svou oběť, nacházejí zvířecí chlupy nebo zvířecí DNA, a měli se pokusit zjistit, o jaké zvíře se jedná.

Původně totiž znalci na laně hledali a zkoumali pouze profily lidské DNA. A našli DNA zavražděné i DNA hlavního podezřelého a obžalovaného z vraždy, rumunského dělníka Mariuse Ailieseiea.

To, že se jeho DNA dostala na provaz, kterým byla zavražděná svázána, vysvětluje obžalovaný Rumun historkou, že provaz měl na krku žlutý pes, kterého mu na ulici v Liberci svěřil neznámý muž.

Obžalovaný rumunský dělník Marius Ailieseie (v oranžovém svetru). Na laně, kterým bylo svázané tělo zavražděné ženy, se našla jeho DNA.

FOTO: Michael Polák, Právo

„Nevím, kdo to byl. Měl dva psy, jeden se mu zaběhl a druhého potřeboval pohlídat. Chtěl jsem pomoct. Byla to jen chvilička, psovi se to pak přestalo líbit, tak jsem ho i s tím provazem pustil,“ prohlásil už při prvním soudním stání obžalovaný.

„S ohledem na obhajobu obžalovaného jsme proto poslali lano nalezené na těle poškozené k nové expertize. Chtěli jsme vědět, zda na něm budou zajištěny zvířecí chlupy či zvířecí DNA,“ uvedla soudkyně Eva Drahotová.

Zcela jednoznačnou odpověď ale soud nakonec nezískal. Odborníci z Kriminalistického ústavu našli na laně fragmenty tří zvířecích chlupů. „Dva z nich byly tak malé, že u nich nelze určit, z jakého zvířete pocházejí. U třetího to nejsme schopní také stoprocentně určit, ale pravděpodobně šlo o chlup psa domácího,“ uvedl ve středu u soudu Josef Duda z Kriminalistického ústavu v Praze, který lano zkoumal.

Po dotazu státního zástupce Duda u soudu také řekl, že si neumí představit, že by lano mohlo sloužit jako vodítko na psa. „V takovém případě by na něm muselo zůstat mnohem více chlupů nebo jejich fragmentů,“ uvedl Duda.

Rumunovi za vraždu hrozí až 20 let vězení nebo výjimečný trest. Podle obžaloby znal zavražděnou Ukrajinku přes svou bývalou přítelkyni, Češku, s níž v Liberci žil. Žena se s ním ale zhruba týden před činem rozešla a Ailieseie měl rozchod těžce snášet. Vinil z něj údajně Ukrajinku, o které si myslel, že měla na jeho partnerku špatný vliv.

Zavraždit ji měl v jejím bytě. Po činu údajně tělo ženy svázal, vyhodil z okna, odnesl a ukryl v jímce u řeky Nisy. Do hledáčku kriminalistů se dostal mimo jiné tím, že se krátce po činu zbavil svého telefonu a narychlo odcestoval zpět do Rumunska. Tam ho půl roku poté na základě evropského zatýkacího rozkazu zadržela tamní policie a vrátila ho zpět do ČR. Od té doby je ve vazební věznici.