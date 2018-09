Zbil a nechal umírat bezdomovce. Soud mu snížil trest na 10 let

Brutálně zbil loni na okraji Šternberka na Olomoucku o třicet let staršího bezdomovce a pak jej nechal celou noc umírat. Vrchní soud v Olomouci za to poslal ve středu pětadvacetiletého Jiřího Christa za těžké ublížení na zdraví na 10 let do věznice s ostrahou.