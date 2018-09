Jiří Růžička, Právo

V Mostkovicích a v blízkém Prostějově se hned po události začaly šířit zprávy, že nešlo o explozi plynu, nebo jenom plynu, jak se uvádělo v prvních zprávách hasičů.

„Moc o tom pochybuji. Zatřásla se zem, to byla obrovská razance, to je patrné i z toho, jak daleko byly rozmetány cihly a další kusy z toho domu,“ řekl Právu přímo v Mostkovicích obyvatel ze sousedství.

Po explozi oblak černého dýmu

„A hlavně, na vlastní oči jsem viděl, jak se nad dům po tom výbuchu vznesl oblak černého dýmu, bylo to jak atomový hřib, to nebyl prach, bylo to černé a stoupalo to k nebi,“ popsal úkaz obyvatel Mostkovic.

Tragický výbuch v Mostkovicích na Prostějovsku.

FOTO: HZS Olomouckého kraje

Stejně vykreslil událost i další muž, který vše sledoval z prostějovské části Čechovice. „Z domu pak hasiči vynesli tlakovou láhev, co se používá s plynem na svařování, položili ji na chodník, ale ta byla nepoškozená,“ upozornil další z místních. „Kdoví, jestli tam nebyla nějaká pyrotechnika,“ pokrčil rameny.

Výbuch slyšeli i lidé v okolních obcích, vyděšeni byli v Seloutkách a v Plumlově, protože za humny začíná vojenský prostor se cvičnou střelnicí. „Zdi se zatřásly i tady, pak houkaly sanitky,“ popsala pacientka v nemocnici v Prostějově.

Pod dohledem statika začala v neděli večer demolice domu zničeného výbuchem. Ten poničil i několik domů v okolí, statik má určit, zda bude nutné strhnout i některý z nich.

Policie pracuje s více verzemi

„Kriminalisté pracují s několika vyšetřovacími verzemi. Veškeré okolnosti, souvislosti a příčina výbuchu jsou předmětem dalšího šetření,“ řekla mluvčí policie Marie Šafářová.

Tragický výbuch v Mostkovicích

FOTO: HZS Olomouckého kraje

„V době výbuchu se v domě nacházela jedna osoba, která utrpěla zranění neslučitelná se životem. S největší pravděpodobností se jednalo o třiatřicetiletého majitele domu. Totožnost zemřelého potvrdí až nařízená soudní pitva,“ sdělila mluvčí. Že šlo o profesionálního hasiče, potvrdili lidé v Mostkovicích.

Podle Šafářové po celé sobotní odpoledne a v neděli po celý den kriminalisté místo ohledávali, zajišťovali stopy a prováděli dokumentaci. „Zajištěné stopy budou zaslány na odborná pracoviště k provedení expertiz, budou vyžádány znalecké posudky. Jejich vypracování může trvat několik týdnů, nebo dokonce měsíců,“ řekla Marie Šafářová.

Výši škod zatím policie neupřesnila, může se pohybovat v miliónech korun.