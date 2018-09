bad, Novinky

Exředitel odboru rozvoje projektů a služeb eGovernmentu na ministerstvu vnitra Miroslav Duda podle žalobkyně Bohuslavy Friedlové v letech 2010 a 2011 podepsal tři dodatky rámcové smlouvy mezi ministerstvem a Fujitsu Technology z roku 2008 v rozporu s povinnostmi stanovenými v zákoně o veřejných zakázkách.

Šlo o smlouvu ohledně dodávání licencí k produktům Microsoftu. Duda spolu s dalšími třemi manažery – Martinem Páralem, Vladimírem Vošickým a Marcelínou Horákovou – a dvěma zaměstnanci Fujitsu Jiřím Řehákem a Radkem Sazamou měli způsobit státu škodu v celkové výši jedenáct a tři čtvrtě miliónu korun.

K té mělo dojít výše zmíněnými třemi dodatky, díky kterým se podle obžaloby změnil způsob stanovení ceny za poskytnuté služby, a to sazbou za tzv. člověkoden (čas odpovídající práci jedné osoby po dobu jednoho pracovního dne – pozn. red.) proti rámcovou smlouvou pevně stanovené denní sazbě.

Navíc se úředníci vnitra obraceli přímo na Fujitsu, místo aby pro zakázky zvolili některé ze zadávacích řízení podle zákona o veřejných zakázkách. A do třetice státní zástupkyně obžalovaným vytýká, že ačkoliv to rámcová smlouva nedovoluje, dodávali firmě Fujitsu objednané systémy subdodavatelé.

První tři vinu odmítli, Duda nepřišel



Jako první z obžalovaných vypovídal Páral, který podle svých slov nastoupil na vnitro zhruba týden před podpisem dodatků. Jeden z nich podle obžaloby připravoval, což ale odmítl. „Nastoupil jsem týden před podpisem, jako řadový referent, koordinátor projektu. Neměl jsem žádnou pravomoc cokoliv připravovat, uzavírat,“ uvedl Páral.

Podle něj je obžaloba nesmysl i z časového hlediska, protože by to nemohl stihnout. „Domnívám se, že ten dodatek musel být připravován před mým příchodem na ministerstvo,“ myslí si Páral, protože příprava dodatků podle něj není otázkou několika dní. Odmítl, že by rezignoval na povinnosti účelně a hospodárně využívat majetek státu, jak tvrdí o čtyřech obžalovaných ministerských manažerech obžaloba. „Neexistovala ani žádná indicie, že by dodatek nebyl v pořádku,“ uzavřel Páral

Podobně vypovídal bývalý ředitel Odboru provozu informačních technologií a komunikací Vošický. „Necítím se vinen v žádném bodě obžaloby,“ prohlásil. „Jsem přesvědčen o tom, že jsem postupoval správně. Myslím si, že je to zčásti nepochopení toho dodatku,“ dodal Vošický.

Stejně tak vypověděla bývalá ředitelka Odboru ekonomicko-organizačního pro informační a komunikační technologie ministerstva Horáková. „K obžalobě obecně uvádím, že se cítím nevinna ve všech bodech,“ uvedla Horáková s tím, že se neúčastnila na přípravě či podpisu smlouvy.

Nejpřísnější tresty hrozí Dudovi, Páralovi a Řehákovi, a to až osm let vězení. Soud bude pokračovat tento týden výslechy dalších obžalovaných.

Duda, který se z pondělního jednání omluvil, už byl za své působení na ministerstvu loni v červnu odsouzen ke tříleté podmínce v souvislosti se zmanipulovanou IT zakázkou na výplatu sociálních dávek. V ní, vedle Fujitsu Technology a rámcové smlouvy z roku 2008 s vnitrem, figuroval také náměstek někdejšího ministra práce a sociálních věcí Jaromíra Drábka (TOP09) Vladimír Šiška, který si odpykává čtyřletý trest.