Řidič kamiónu jel z Turecka a policisty upozornil na podivné zvuky ve voze. Kriminalisté pak našli v nákladovém prostoru čtyři muže ve věku kolem 25 let, kteří o sobě tvrdili, že pochází z Afghánistánu. [celá zpráva]

Policie vyslechla migranty i řidiče, přičemž také zjišťovala, jak se muži do auta dostali. „Do nákladového prostoru auta se dostali bez vědomí řidiče pravděpodobně v Srbsku. Tři z nich budou vráceni na Slovensko, poslední požádal o azyl v Bulharsku, kam se také vrátí,“ uvedl v pátek mluvčí policie Pavel Šváb.

Co se týče migrační statistiky, klesá počet lidí, kteří se snaží v Jihomoravském kraji nelegálně překročit hranici. Loni řešili policisté 97 takových případů, letos od ledna do června to bylo jen devatenáct lidí.