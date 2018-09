Aleš Honus, Právo

„Dnes bylo i rozhodnuto, ovšem vzhledem k tomu, že se nerozhodovalo za přítomnosti stran, bude rozhodnutí teprve vyhotoveno a poté doručováno stranám, a tedy není možné k jeho obsahu sdělit nic bližšího,“ řekl mluvčí soudu Jiří Barč.

Krajský soud ve věci rozhodoval v neveřejném zasedání. Případem se zabýval na základě odvolání státního zástupce, kterému vadilo zproštění všech obžalovaných.

Oslovení právníci, kteří jsou s případem obeznámeni, nepochybují, že soud případ vrátil k novému posouzení. „Všechno k tomu směřovalo. Vzhledem k tomu, že bylo svoláno neveřejné zasedání, ani jinou možnost, než vrácení k soudu prvního stupně nečekáme,“ řekl advokát Radek Ondruš, zástupce společnosti Bögl a Krýsl, která v soudní kauze figuruje jako poškozená.

Rozpory v posudcích



Novojičínský okresní soud původně zprostil viny všech deset obžalovaných. Podle názoru soudce Jaromíra Pšenici, který vyhověl návrhům obhájců, se nepodařilo najít příčinu pádu mostu, přestože bylo provedeno mnoho znaleckých posudků.

„Čím více těch znaleckých posudků tam je, tak tím větší rozpory mezi nimi jsou. Každý znalec tu příčinu pádu toho mostu viděl úplně jinde. My tady nejsme technici, nejsme schopni posoudit, kdo z nich má pravdu, musíme na ně dát. Kdyby tam byl jednoznačný znalecký posudek, který by řekl, ano, spadlo to z toho a toho důvodu, tak z toho bychom mohli vyvozovat vinu obžalovaných. Nevíme, proč most spadl, proto nemůžeme rozhodnout o vině a trestu,“ řekl soudce loni v listopadu, když odůvodňoval zprošťující verdikt.

Jakýkoliv další znalecký posudek odmítl s tím, že by nemohl do věci vnést jasno.

Skupina obžalovaná ze spoluzavinění pádu mostu ve Studénce (v prvních dvou lavicích).

FOTO: Aleš Honus, Právo

Neštěstí se stalo 8. srpna 2008 ve Studénce na Novojičínsku, na hlavním železničním koridoru mezi Ostravou a Olomoucí. Před rozjetý mezinárodní rychlík spadl rekonstruovaný most. Při nehodě zahynulo osm lidí, dalších 95 cestujících bylo zraněno, z toho devět velmi těžce. Někteří mají doživotní následky. Škoda je v obžalobě vyčíslena na 177 miliónů korun.

Deset obžalovaných



Na lavici obžalovaných usedlo 10 lidí, kterým hrozilo za obecné ohrožení vězení od tří do šesti let. Obžalováni byli tři pracovníci generálního dodavatele stavby, společnosti ODS – Dopravní stavby Ostrava (v současnosti Eurovia – pozn. red.), pět pracovníků subdodavatele – firmy Bögl & Krýsl, jeden zaměstnanec Správy silnic Moravskoslezského kraje, která na stavbu dohlížela, a jedna osoba samostatně výdělečně činná, která pracovala pro subdodavatele.

Nehoda ve Studénce.

FOTO: Aleš Honus, Právo

Státní zástupce Aleš Kopal je vinil z obecného ohrožení a požadoval po soudu, aby jim uložil i zákaz činnosti. Tresty navrhl nepodmíněné od tří do šesti let. Obhajoba však vinu odmítla a žádala zproštění obžaloby. Obhájci tvrdili, že viníka tragédie je potřeba hledat jinde. Upozorňovali na základní zodpovědnost hlavního projektanta mostu, ale i krajského úřadu a Českých drah.