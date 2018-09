ČTK

"Na našem území nad ránem slyšel z nákladového prostoru podivné zvuky. Přivolaní policisté po rozpečetění nákladového prostoru narazili na čtyři muže ve věku kolem 25 let, kteří o sobě tvrdili, že pochází z Afghánistánu," uvedl mluvčí jihomoravských policistů Pavel Šváb.

Cizinecká policie našla v kamiónu čtyři migranty.

FOTO: Policie ČR

Policisté zjišťují, jak a kdy se muži do nákladového prostoru dostali. Cizincům hrozí návrat do země, odkud přicestovali, nebo do země, kde požádali o azyl.

Lidí, kteří se snaží na jihu Moravy nelegálně překročit hranici, podle policejních statistik ubývá. Za prvních šest měsíců loňského roku policisté v kraji chytili 97 lidí, letos to od ledna do června to bylo jen 19 lidí.