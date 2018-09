den, Právo

„Současná situace je taková, že podezření na intoxikaci touto látkou máme již u 19 osob. Policie stíhá čtyři muže,“ uvedla Pokorná s tím, že poslední přiotrávenou osobou byla pětatřicetiletá žena ve středu večer.

„Žena nalezla neznámou látku, kterou požila kouřením. Pak u ní nastaly zdravotní potíže, zdravotníci ji ošetřili a následně převezli do nemocnice,“ upřesnila policejní mluvčí.

Podle policie mohou být v oběhu na Ostravsku až tisíce smrtelných dávek mimořádně silného syntetického kanabinoidu. Opakovaně proto varuje před aplikací této látky. Po požití této drogy již jeden člověk v Ostravě zemřel.

Video

Krajský policejní ředitel Tomáš Kužel k nebezpečné droze

Policie se případem začala zabývat, když v pondělí v Komenského sadech zkolabovali dva bezdomovci. Jeden z nich, dvaatřicetiletý muž, přes snahu záchranářů zemřel. Druhý skončil ve vážném stavu v ostravské městské nemocnici. Jeho stav je v současnosti stabilizovaný. [celá zpráva]

Drogu muži kombinovali s velkým množstvím alkoholu. „Na tom případu děláme velmi intenzivně, pracují na tom desítky policistů kriminální policie a specialisté, jsme také ve velmi úzké spolupráci s Národní protidrogovou centrálou,“ uvedl ve středu krajský policejní ředitel Tomáš Kužel. [celá zpráva]

Balení nebezpečného syntetického kanabinoidu

FOTO: Policie ČR

Syntetický kanabinoid je látka, která svými účinky v mnohém připomíná marihuanu. Laboratorně vyrobená látka se následně promíchá se sušenými bylinkami a následně kouří. Ještě v nedávné minulosti byly tyto látky na Ostravsku k dispozici v síti tzv. Amsterdam shopů, které ale následně policie po změně zákona a zapsání na seznam zakázaných látek uzavřela.

Situací se v Ostravě zabývají také odborníci z Renarkonu pracující s drogově závislými a další podobné organizace, které se snaží své klienty před touto látkou varovat.

Hrozí poškození ledvin i psychóza



Po užití se objevují zdravotní obtíže jako zrychlený tep, nevolnost, zvracení, křeče. Látky vyvolávají i deprese a úzkostné stavy či sebevražedné myšlenky. Méně časté bývají infarkt, mrtvice, poškození ledvin a psychóza.

„Policejní komisaři zahájili trestní stíhání čtyř mužů ve věku od 17 do 41 let pro trestný čin (provinění) nedovolená výroba a jiné nakládání s omamnými látkami a s jedy. Dospělému pachateli tohoto skutku hrozí trest odnětí svobody až na pět let. Zajištěny byly desítky kusů balení předmětné látky,“ dodala policejní mluvčí.