Macháčová se se svou budoucí obětí seznámila před dvěma lety v době, kdy krátce bydlela u své tety. Tehdejší partner tety se do mladé dívky zamiloval a začal s ní udržovat milenecký poměr.

Macháčová později muže udala na policii a obvinila ho ze znásilnění. Poté se delší dobu neviděli a potkali se až osudného dne v restauraci v Suchdole nad Odrou, kdy si chtěli svůj vztah vyříkat. Muž, který měl s dalšími partnerkami dvě dospívající dcery, se k ní v restauraci choval velmi přátelsky.

„Rozhodli se vydat na pokoj ubytovny. Co se tam stalo a co bylo impulsem k útoku obžalované, se pravděpodobně nikdy přesně nedovíme. Obžalovaná na něj zaútočila dvěma kuchyňskými noži do oblasti krku a hrudníku a zasadila mu dvě řezné a třináct bodných ran,“ řekl státní zástupce Vít Legerský.

Obžalovaná odmítla před soudem vypovídat, a tak soudce pouze přečetl obsah protokolu z policejního výslechu. Podle této výpovědi si chtěla Macháčová s mužem vyjasnit svůj složitý vztah z minulosti i vztah muže k její tetě. V restauraci spolu vypili několik piv a větší množství rumu, pak se vydali na ubytovnu.

Macháčová policistům řekla, že po ní chtěl muž na ubytovně pohlavní styk, a když to odmítla, měl prohlásit, že se s ní vyspí i proti její vůli. Když se pak snažila bránit, vzala do ruky kuchyňský nůž a bodla ho.

Simona Macháčová je obžalovaná z brutální vraždy, hrozí jí až výjimečný trest

„Seděl na gauči a křičel: Tys mě bodla! Tys mě bodla! Za to půjdeš do vězení,“ vypověděla Macháčová. Následně ztratila nervy, vzala postupně dva nože a začala do něj bodat. Své jednání už dále nebyla schopna vysvětlit. „Je mi to strašně líto,“ řekla policistům.

Podle názoru znalce lze hlavní vinu za celou věc spatřovat v problematické osobnosti obžalované a také v jejím sklonu k nadměrnému požívání alkoholu.

Další jednání v říjnu



„Obžalovaná trpí hraniční poruchou osobnosti. Takoví lidé jsou poměrně labilní, mají zkreslené vnímání okolí i sebe sama a jednají emotivně, zkratkovitě a nepředvídatelně,“ doplnil státní zástupce.

V případě prokázání viny hrozí obžalované trest odnětí svobody od patnácti do dvaceti let, případně vzhledem ke zvlášť surovému způsobu vraždy až výjimečný trest. Hlavní líčení bylo odročeno na konec října, kdy budou vyslechnuti soudní znalci a poté by mohl být vyhlášen rozsudek.