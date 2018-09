Petr Kozelka, Právo

Předtím ale ještě stačil podat proti trestu odvolání, které mu ve středu už jako uprchlému zamítl brněnský krajský soud.

Když jej celníci zastavili, vypadl z kabiny, a ještě ho museli zdvihat. Tři promile jsou už jako otrava alkoholem! státní zástupce

Slovinský kamión jedoucí značně neurovnaným stylem upoutal pozornost celníků loni 25. dubna. Kamiónu nařídili sjet z dálnice a řidič pak přivolané policejní hlídce nadýchal přes tři promile alkoholu. Břeclavský okresní soud za to řidiče potrestal šestiměsíčním vězením, k tomu mu na čtyři roky zakázal řídit a na stejnou dobu jej vyhostil z České republiky.

Video

Obhájce slovinského řidiče

Bohte po rozsudku na nic nečekal, udal adresu, ze které se písemnosti vracely jako nedoručitelné, a zmizel. Jeho obhájce Jaroslav Celnar se za něj přesto u odvolacího soudu srdnatě bil. „Trest je nepřiměřený charakteru trestné činnosti i osobě klienta. Nepřiměřeně přísný je i zákaz řízení a vyhoštění,“ tvrdil před soudem. Jeho klient dříve tvrdil, že sendvič zapil na benzínce zakoupenou domácí pálenkou a že neví, proč pak opilý řídil.

„Jako držet v ruce nevybuchlý granát”



Státní zástupce se nad požadavkem snížení trestu rozhořčil. „Má pod zadnicí více jak 24 tun, je to řidič z povolání, který by měl zvýšeně dodržovat pravidla silničního provozu. Každým metrem jízdy ohrožoval ostatní účastníky provozu. Opije se a přestože ví, že jede až do Kolína, řídí s touhle tonáží pod zadkem po frekventované komunikaci. Jeho jednání mohlo být posouzeno jako obecné ohrožení,“ prohlásil státní zástupce.

Opilého Slovince celníci přistihli na dálnici D2 loni v dubnu. Po vystoupení z auta nebyl ani schopen sám chodit. Později mu naměřili přes tři promile.

FOTO: Policie ČR

Žalobce se ostře postavil i proti snížení trestu vyhoštění. „Takové řidiče k nám vůbec nechceme pouštět. To je jak držet v ruce nevybuchlý granát. Když jej celníci zastavili, vypadl z kabiny, a ještě ho museli zdvihat. Tři promile jsou už jako otrava alkoholem! Navíc nebyl schopen předložit svůj řidičský průkaz a uvedl lživé informace o své adrese,“ dodal.

Senát odvolacího soudu v čele s Hanou Kleinovou nechtěl o snížení trestu ani slyšet. „Ujel mnoho kilometrů ve stavu těžké opilosti, ohrozil nespočet dalších řidičů, jeho jednání svědčí o naprosté bezohlednosti, proto nepřipadá v úvahu jiný trest než vězení. I trest vyhoštění je správný, takovéto osoby brutálním způsobem ohrožující životy a majetek není důvod na naše území vůbec pouštět,“ prohlásila Kleinová.