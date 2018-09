Novinky, ČTK, Právo

Mluvčí věznice Eva Francová formu kázeňského trestu neuvedla. Trest podle ní dozorce dostal podle prvního odstavce paragrafu 51 zákona o služebním poměru. Zákon jako trest v tomto odstavci uvádí například písemné napomenutí, snížení mzdy na dobu až tří měsíců, odnětí služební medaile či odnětí služební hodnosti.

Mluvčí ani nespecifikovala, za co přesně byl trest uložen. "Porušení služební povinnosti ale nemělo příčinnou souvislost s úmrtím odsouzeného," řekla. Potrestaný dozorce dál zůstává ve služebním poměru.

Inspekce případ odložila



V červnu informovala Generální inspekce bezpečnostních sborů, že dozorce trestný čin nespáchal a obviněn tudíž z ničeho nebyl. Předali proto případ k vyšetření nadřízenému dozorce.

Dahlgrena, který byl na cele letos v lednu sám a chodbu hlídaly kamery, měli dozorci kontrolovat každých třicet minut. Osudný den ale jeden z nich pochůzku vynechal, protože se mu údajně udělalo špatně. Trpěl totiž astmatem a poslal místo sebe na prohlídku kolegu, jenže v jiný čas, než měl. Když se pak v 18.00 přišel na vězně podívat, našel ho už mrtvého.

Dozorce ještě na místě museli ošetřit zdravotníci, protože utrpěný šok u něj prý vyvolal astmatický záchvat. Inspekce si kvůli tomu nechala vypracovat znalecký posudek z oboru soudního lékařství. „Bylo tam určité porušení vnitřních předpisů, ale nedosahovalo to takové závažnosti, aby bylo možné dotyčného obvinit,“ řekl k tomu Právu zdroj seznámený se závěry inspekce.

Vyšetřovatelé GIBS měli původně podezření, že se někdo z příslušníků vězeňské služby mohl dopustit trestného činu porušení povinnosti dozorčí nebo jiné služby. Za to hrozily až dva roky vězení a vyhazov od sboru bez výsluh a odchodného. Nikdo z tehdy sloužících dozorců však mimo službu postaven nebyl a obvinění podle úterních závěrů GIBS nakonec tedy také nepadlo.

Vyvraždil rodinu



Američan si v Česku odpykával doživotí za to, že v květnu 2013 brutálně zavraždil v Brně-Ivanovicích všechny členy rodiny, u níž dočasně bydlel - svou českou sestřenici s manželem i jejich dva syny, z nichž jeden byl nezletilý.

Poté odjel do Rakouska, kde nasedl do letadla mířícího do USA. Následně byl zadržen na letišti ve Washingtonu na základě zatykače vydaného českými orgány. Americké soudy pak rozhodly o jeho vydání do ČR, přičemž šlo vůbec o prvního Američana, kterého jeho rodná země do Česka předala.