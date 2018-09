ok, jap, Novinky

„Byla slyšet velká rána a poklop vyletěl do vzduchu. Bylo obrovským štěstím, že auta v tu chvíli stála na červené, jinak by to nějaké trefilo,“ řekl Novinkám svědek události.

Podle informací z místa jsou v okolí 20 metrů rozesety fekálie a toaletní papíry leží na silnici.

„Kanál nějakým tlakem vylétl ze silnice a vozovka v okolí se propadla. Co havárii způsobilo, nevíme. Naši pracovníci jsou na místě spolu s městskou policií, která reguluje dopravu,“ uvedl mluvčí Pražských vodovodů a kanalizace Tomáš Mrázek.

Auta mohou jezdit pouze pravým pruhem.