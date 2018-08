Petr Kozelka, Právo

Případ začal ve středu projednávat Krajský soud v Brně, muži hrozí za braní rukojmí až 12 let vězení. K dramatické situaci došlo podle státní zástupkyně Ivety Eichlerové loni na začátku prosince.

„Otec zamkl auto a dětem řekl, že pojedou na přejezd a tam se zabijí. Potom zavolal své manželce. Následně vypnul svůj telefon a přikázal i dcerám, aby vypnuly své přístroje. Dcery plakaly a prosily ho, ať je nezabíjí, že chtějí žít. Po chvíli se uklidnil, omluvil se jim a vrátil se s nimi domů,“ řekla v obžalobě.

Třiačtyřicetiletý vysokoškolský pedagog Jindřich U. (celé jméno nelze uvést kvůli ochraně obětí trestného činu – pozn. redakce) před soudem tvrdil, že by dětem rozhodně neublížil.

Dcera mi pak řekla, že ví, že takhle kecám. obžalovaný Jindřich U. u soudu

„Nezamknul jsem je v autě a nemluvil jsem o jejich smrti, ale jen o svojí. Řekl jsem jim, že už nechci žít a že bych nejraději vjel někam na přejezd. To stejné jsem zatelefonoval i manželce a mým rodičům. Vím, že takhle se před dětmi mluvit nemá, jsem si toho plně vědom, mojí základní myšlenkou ale bylo, že jsem nechtěl dcerám ublížit,“ tvrdil u soudu.

Co přesně se v autě dělo, ale otec u soudu nedokázal popsat s tím, že na tu dobu má výpadek paměti.

„Byli jsme před tím v galerii a já jsem pak cítil, jak nad sebou ztrácím kontrolu. Když jsem dotelefonoval, vrátil jsem se do reality a dcerám jsem se omluvil. V podstatě se nic nestalo, jen jsem se vymluvil, měl jsem klasické filozofické otázky. Nejsem žádný agresor ani raubíř. Dcera mi pak řekla, že ví, že takhle kecám,“ dodal při výslechu.

Manželka: Hned jsem volala policii

„Ten den mi volal, že buď to vezmu zpátky, nebo že vjedou na přejezd. Hned jsem volala na policii. Dcery mi potom řekly, že se taťka dostal do stavu, kdy se neovládal a mluvil o tom, že chce vjet na přejezd, protože neví, co dál,“ prohlásila u soudu mužova manželka.

Senát v čele s Dagmar Bordovskou vynese verdikt nad otcem po výslechu dalších svědků a zejména znalců z oboru psychologie a psychiatrie.