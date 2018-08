Aleš Honus, Právo

Obžalovaní jakoukoliv vinu odmítají a tvrdí, že výrobní linka se ve shořelé hale pouze opravovala.

Podle obžaloby si Jiří Jursa a Jiří Dvořáček pronajali jednu z hal v kopřivnickém průmyslovém areálu, který v minulosti patřil místní automobilce Tatra. Následně zde po neupřesněnou dobu, a to minimálně tři měsíce, načerno vyráběli cigarety. Způsobili tak daňový únik kolem 8,5 miliónu korun.

V areálu loni v lednu vypukl rozsáhlý požár, který ovšem s výrobou cigaret neměl žádnou souvislost a jehož příčinu se nepodařilo dosud objasnit. Při požáru kromě dalších hal vyhořely i prostory, ve kterých linka na výrobu cigaret stála.

Policie zjistila, že stroje na výrobu a balení cigaret obžalovaní dovezli z Bulharska. Spolu s nimi přijeli i dělníci, kteří je uvedli do provozu. Státní zástupce Michal Togner přitom tvrdí, že dosud neznámí Bulhaři jsou součástí mezinárodně organizované skupiny.

Žalobce: Na linku by se stejně přišlo



Velkokapacitní linka na výrobu cigarety by byla podle žalobce odhalena i v případě, že by k požáru nedošlo. „Celní správa by tam zasáhla i tak. V té věci byly realizovány úkony trestního řízení již několik týdnů před požárem,“ dodal Togner.

Obžalovaní tvrzení obžaloby odmítají. „Je to nehorázná lež, je to nesmysl,“ řekl Jursa. Podle něj si halu od Dvořáčka pronajal, aby tam opravil nefunkční výrobní linku. Ta byla prý v takovém stavu, že výrobu cigaret ani neumožňovala.

Jursa tvrdí, že v hale se proto žádné cigarety nevyráběly. „To my jsme byli poškození, protože jsme přišli o stroje a nářadí. Kromě toho jsem přišel o tři měsíce života, po které jsem byl ve vazbě,“ řekl Jursa.

Soud pokračuje ve čtvrtek



Popřel také, že by se v hale vůbec nacházely tabákové výrobky nebo jakékoliv suroviny. „Policisté vylezli na střechu a vyfotili tam nějaké krabice, přitom vůbec není jasné, co v těch krabicích bylo,“ dodal obžalovaný.

Hlavní líčení bude pokračovat ještě ve čtvrtek výslechy svědků. Protože se někteří z nich omluvili, proces bude následně odročen.

Požár rozsáhlé budovy, kterou tvořilo několik průmyslových hal, vypukl v sobotu 7. ledna 2017 večer. Oheň postupně zasáhl velkou část z 12 tisíc metrů čtverečních zastavěné plochy. V minulosti prostory patřily kopřivnické automobilce Tatra, která v nich měla lisovnu. Nyní areál vlastní několik podnikatelů. [celá zpráva]