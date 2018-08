bad, Novinky

Podle předsedy odvolacího senátu Jiřího Lněničky nebylo použité násilí vůči napadenému nijak výrazné a určitým způsobem se na příčině útoku podílel sám poškozený. „Na jedné straně nelze připustit, aby se odpovědnost za skutek přenášela na oběť. Na druhé straně je k tomu třeba přihlédnout,“ konstatoval Lněnička.

Obhajoba se v odvolání mimo jiné pokoušela nadnést teorii, že si zranění mohl mladík způsobit sám cestou domů. To ale soud odmítl. „Nebyl shledán reálně žádný jiný možný mechanismus, kterým by zranění mohlo vzniknout,“ řekl soudce. Snížení trestu pak odůvodnil tím, že původní šestiletý, který Koníček dostal od pardubického krajského soudu, byl nepřiměřeně přísný s ohledem na Koníčkův relativně nízký věk a dosavadní bezúhonnost.

„Je mi to všechno velice líto a chtěl jsem vyjádřit, že když jsem ho šel strčit, vůbec jsem netušil, co to může mít za následky. Že bych mu mohl způsobit smrt, by mě vůbec nenapadlo,“ uvedl Koníček u soudu. „Neměl jsem žádný úmysl, nechtěl jsem se s ním prát. Uvědomuju si, že jsem tu smrt mohl způsobit já,“ dodal.

Záchranku odmítl



Koníček se potkal loni v prosinci na chodbě domu u baru Díra v Poličce s mladým mužem, který tam byl na firemním večírku. Ačkoliv se spolu neznali, pohádali se. Koníček podle obžaloby přitiskl muže předloktím ke zdi a srazil ho na zem. Mladík si ale zlomil při pádu lební klenbu, utrpěl krevní výrony a otok mozku. Poškozený se po nějaké době vydal domů, kde ale po několika hodinách na následky zranění zemřel.

Podle Koníčka na něj mladík na chodbě pokřikoval nadávky, tak se otočil a strčil do něj. Mladík upadl do bezvědomí, a když se po chvíli probral, měl údajnou Koníčkovu nabídku pomoci vulgárně odmítnout a vrátit se zpět na večírek. To potvrdil i otec poškozeného, který uvedl, že mu syn volal, aby na něj nečekal, že se vrátí později.

Pozůstalým soud přiznal celkem 1,6 miliónu korun jako odškodné.