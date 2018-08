Petr Marek, Právo

Kunce byl letošního 3. dubna odsouzen na tři roky a osm měsíců do vězení za to, že loni začátkem prosince způsobil v Olomouci v opilosti jako řidič osobního vozidla Mercedes dopravní nehodu, při které přišla o život jeho 28letá spolujezdkyně.

Důvodem, proč se kauza vrací k okresnímu soudu, je požadavek na doplnění důkazů. Vyšší trest ale šumperskému rodákovi Kuncemu nehrozí, protože se státní zástupce neodvolal.

Kunce, jemuž okresní soud zakázal také šest let řídit, zaplatit příbuzným oběti odškodné v řádu několika miliónů korun i více než dvoumiliónovou škodu na autě, u krajského soudu požadoval mírnější trest a také nižší odškodné pozůstalým.

Dva z nich, švagr a synovec oběti, kterým odškodné okresní soud nepřiznal, ho naopak nyní požadují.

Daniel Kunce (vpravo) u olomouckého krajského soudu.

FOTO: Petr Marek, Právo

„Neztotožnili jsme se s právní kvalifikací, která byla použita. Jde nám o termín hrubé porušení zákonů. Soud musí zdůvodnit, proč to tak posoudil a z čeho vycházel. To jsme nyní postrádali. Jednoznačně víme jen o nepřiměřené rychlosti a jízdě v opilosti. Je třeba pečlivě vyhodnotit, zda šlo jen o tyto dvě povinnosti, nebo i nějaké další, a pak učinit závěr, zda skutečně šlo o hrubé porušení povinností či nikoliv,“ vysvětlila soudkyně Lenka Konrádová.

Vyšetřovatelé pochybili



Stejně tak je podle ní třeba vyřešit míru spoluzavinění poškozené z hlediska nemajetkové újmy. „Nebyly totiž vyslechnuty osoby z baru, kde s obžalovaným společně popíjeli. Je třeba zjistit, v jakém stavu se nacházela, zda šla do auta sama, dobrovolně, nebo ji tam někdo odnesl,“ uvedla Konrádová.

„Orgány činné v trestním řízení toto hrubě zanedbaly, ač požadavky na prověření těchto okolností byly,“ dodal k tomu předseda senátu olomouckého krajského soudu Bohuslav Mierva.

Tragická havárie se stala loni 8. prosince v 0.48 hodin ve Wolkerově ulici v Olomouci. Kunce se tam řítil ve směru od Brna podle znalce rychlostí minimálně 111 kilometrů za hodinu. Přejížděl z levého do pravého pruhu a řízení nezvládl. Vyjel na chodník a narazil do sloupu. Spolujezdkyně utrpěla zranění, kterým na místě podlehla. Bývalý hokejista měl v krvi 2,63 promile alkoholu.

Měl 16 panáků



Jak sám vypověděl už u okresního soudu, před jízdou společně s poškozenou vypili 16 panáků metaxy a on navíc ještě pět malých piv. Auto, v němž havaroval, si vypůjčil od kamaráda. Sám nehodu přežil bez újmy na zdraví. Měl jen lehkou tržnou ránu na čele. Na podrobnosti si nepamatoval. Probral se prý až na druhý den.

Kunce se doznal a vyjádřil nad svým jednáním lítost. „Nežádám odpuštění, neboť to ani nejde. Je mi však toho, co se stalo, strašně líto a všem pozůstalým se za to omlouvám,“ prohlásil i u krajského soudu nyní invalidní důchodce s trvalým bydlištěm v německém Krefeldu.

Kunce v České republice nastupoval mimo jiné v dresech Vítkovic a Olomouce. V mládí odešel do Německa, kde hrál v tamní reprezentaci a nejvyšší soutěž. Představil se také na šesti světových šampionátech a dvou olympiádách.