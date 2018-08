bad, Novinky

„Šlo o zbrklé, zkratkovité jednání a špatně vyřešenou situaci,“ konstatoval předseda senátu odvolacího soudu Martin Zelenka, podle kterého nemohlo jít o jednání s rozmyslem.

Benda tak byl opět odsouzen za prostou vraždu, u které je trestní sazba nižší. Odvolací soud proto snížil Bendovi trest, a to ještě pod zákonnou hranici sazby, kvůli určité míře spoluzavinění zastřeleného a dosavadní Bendově bezúhonnosti.

Zásadní byl podle Zelenky moment, kdy se Benda rozhodl jít ven pomoci lidem, k čemuž si vzal pistoli. „Nalézací soud nesprávně a nedůvodně posoudil toto jednání jako jednání v úmyslu spáchat trestný čin vraždy, ačkoliv proto nebyly důkazy. V tomto směru je třeba přihlédnout k tomu, co tvrdí obžalovaný,“ řekl Zelenka. „Jeho podvědomí bylo založeno na tom, co mu řekla jeho matka, a poté se rozhodl, že půjde ven na pomoc oněm lidem,“ dodal.

Na druhou stranu soud odmítl, že by Benda jednal v obraně. „Nešlo o nutnou obranu ani krajní nouzi a vyloučili jsme, že by šlo v daném případě o zabití,“ podotkl Zelenka.

Nezvládli vyšetřit, co se doopravdy stalo. Petr Benda

Benda nebyl s rozsudkem ani tak spokojený, trval si na tom, že šlo o sebeobranu. „Nezvládli vyšetřit, co se doopravdy stalo,“ prohlásil po vyhlášení rozsudku Benda. Státní zastupitelství na druhou stranu zvažuje dovolání kvůli příliš mírnému trestu, podle státní zástupkyně Kateřiny Boudové nebyly důvody pro mimořádné snížení trestu, ke kterému soud přistoupil.

Benda střílel vloni v květnu v Jirkovské ulici v Chomutově kolem třetí hodiny ráno. Muže upozornila jeho matka, že někdo na ulici autem jezdí zleva doprava, vráží do zaparkovaných aut a snad i do lidí. Benda v přesvědčení, že se venku děje nějaký zločin a že nějaký blázen zabíjí lidi, nabil svou legálně drženou pistoli a šel ven.

Tam nejméně třináctkrát vystřelil na dodávku jedoucí asi osmikilometrovou rychlostí, přičemž několikrát zasáhl čtyřiatřicetiletého řidiče. Ten na následky zranění později zemřel. „Byl jsem přesvědčen, že najede na trávník a taky mě přejede,“ uvedl u ústeckého soudu Benda. Řidič byl podle toxikologických rozborů pod vlivem alkoholu a marihuany.

Benda se k činu přiznal a od počátku spolupracoval s policií. Soudní znalci u Bendy zjistili ochranitelský až mesiášský komplex, pod jehož vlivem Benda patrně jednal. „Je mi líto, že to dopadlo, jak to dopadlo. Ale nemohl jsem nechat ohrozit život svůj nebo ostatních, kteří jsou v ohrožení,“ prohlásil Benda v dubnu ve své závěrečné řeči.

Lidé na místě tragédie zapalovali svíčky.

Podle soudu ale situaci špatně vyhodnotil, protože v době střelby řidič dodávky nikoho nevyhrožoval. Pozůstalí žádali dohromady skoro pět miliónů korun, soud jim přiznal zhruba dva milióny.

Rasový podtext vyloučili



Podle Bendova obhájce Eduarda Belšána ústecký soud pochybil, když dle jeho názoru v rozsudku v podstatě doslovně opsal obžalobu. „S výjimkou, kdy změnil slovo obviněný na obžalovaný,“ komentoval rozsudek Belšán. Soud tak podle něj zcela převzal závěry krajského státního zastupitelství, což zapříčinilo nepřezkoumatelnost jeho rozhodnutí.

Belšán tak i z dalších důvodů navrhoval rozsudek zrušit a vrátit k soudu do Ústí nad Labem k novému projednání. Podle státního zastupitelství bylo Bendovo odvolání nedůvodné a státní zástupkyně Kateřina Boudová jej jako takové navrhovala zamítnout.

Incident připomíná pietní místo, kam nejen rodina a známí oběti chodili zapalovat svíčky.

„Plně si uvědomuju závažnost situace. Nejsem člověk, který by chtěl někomu úmyslně ublížit,“ uvedl v úterý na závěr jednání Benda. „Vyhlédl jsem z okna a viděl na parkovišti skupinku lidí, která se tam zmateně pohybovala a vyloženě hystericky řvala. V jeden okamžik se dodávka přiblížila k té skupince a chtěla na ně najet takovým způsobem, že se museli rozprchnout, a místo toho ta dodávka narazila do zaparkovaného auta,“ popsal, co ho vedlo k jednání. „Když jsem to viděl, tak musel jsem pomoc, něco udělat,“ dodal s tím, že si pistoli vzal čistě na svou obranu, a netušil, zda ji použije.

Podle svědků měl Benda vykřikovat rasistické urážky. Benda, stejně jako státní zástupce i ústecký soud, nicméně rasový podtext vyloučil.