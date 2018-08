kub, Novinky

Incident se stal krátce před půlnocí na Pavím vrchu v Praze 5. Ženu napadl neznámý muž „Několikrát ji udeřil kladivem do horní části těla a také do hlavy. Přitom na ni řval, že ji zabije. Když byl vyrušen oznamovateli, svého jednání zanechal a dal se na útěk. Při něm se ještě pokusil vzít ženě mobilní telefon, to se mu však nepodařilo,“ uvedl mluvčí policie Jan Rybanský.

Policejní hlídka pročesávala přilehlý lesopark, kde útočníka po několika minutách našla schovaného v křoví. Policistům se ale stále snažil uniknout.

Zraněnou ženu museli zdravotníci přepravit do nemocnice

FOTO: Policie ČR

„Na řadu tak přišel Connor, vítěz dubnového přeboru pražských policejních kynologů, který je mimo jiné pro tento druh zákroků vycvičen. Vzhledem k domněnce, že měl být násilník stále ozbrojen kladivem, vydal psovod povel ‚zadrž‘. Connor tak vyrazil, muže srazil na zem a provedl zákus do pravého lýtka i přesto, že byl několikrát kopnut,“ popsal mluvčí zásah psího šampióna.

Útočník skončil po ošetření v policejní cele a zraněná žena musela být hospitalizována v nemocnici. Policie případ vyšetřuje jako pokus o loupež, za což podezřelému hrozí až dvanáctiletý trest vězní.