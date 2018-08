zaš, kub, Novinky, Právo

Oheň podle mluvčího hasičů Petra Poncara řádil na třech místech podél železniční trati. Jedno z ohnisek se nacházelo zhruba půl kilometru od pňovanského nádraží. Požár zaměstnal desítky profesionálních i dobrovolných jednotek hasičů ve více než dvaceti jednotkách.

Poncar kolem 16. hodiny uvedl, že na dvou místech se přestal oheň šířit a na třetím stále hoří plamenem. „Z větší části je požár pod kontrolou, ale nikoliv uhašen,” sdělil.

Na místě zasahuje přes 15 jednotek hasičů

FOTO: HZS Plzeňského kraje

Oheň podle něj mířil od lesa za nádražím v Pňovanech na Stříbro. „Nejedná se už o plamenné hoření, ale doutná to do země,” upřesnil mluvčí. Hasiči proto prolévají podloží lesa co nejhlouběji, aby nevzplály kořeny stromů, což potrvá celou noc a zřejmě až do středy.

„Dlouhou dobu se to bude muset hlídat a ve spolupráci s majitelem lesa kontrolovat. Velitel zásahu stanoví délku dohledu," sdělil Poncar s tím, že příčina požáru zatím není známa.

Poncar během odpoledne popsal, že plameny se objevily uvnitř v lesích, vždy zhruba 200 až 300 metrů od tratě. „Je to přízemní požár, maximálně se chytají menší stromky, do korun nám to ale neuteklo,” sdělil kolem 15:30.

„Dvě lokality mají zhruba jeden a půl hektaru. Třetí je menší. Plamenné hoření jsme dostali pod kontrolu. Byla aktivována letecká hasičská služba,“ řekl Právu mluvčí s tím, že na místo zasahoval policejní vrtulník a letoun letecké hasičské služby.

Rozsáhlý požár ničí les na několika místech

FOTO: HZS

Právě kvůli leteckému hašení bylo nutné vyřadit z provozu elektrickou trakci na hlavní trati z Plzně na Cheb a do Německa. České dráhy uvedly, že odpolední pendolino z Chebu do Prahy jede odklonem přes Ústí nad Labem a v Praze lze počítat až s jeho hodinovým zpožděním.

Požár se nedostal do korun stromů

FOTO: HZS

Mezi stanicemi Stříbro a Plzeň-hlavní nádraží zavedly dráhy náhradní autobusovou dopravu. Provoz mezi stanicemi Pňovany a Vranov u Stříbra je povolen pouze s motorovými lokomotivami.

Hasiči vyhlásili zvláštní stupeň požárního poplachu

FOTO: HZS Plzeňského kraje

Několik jednotek hasičů bojuje s požárem také na Berounsku, kde u obce Chodouň hoří les ve špatně dostupném terénu. Vyhlášen byl třetí stupeň poplachu a s likvidací požáru pomáhá vojenský vrtulník. [celá zpráva]