ok, Novinky

Sedmadvacetiletý řidič BMW vzbudil pozornost hlídky, když se před ní v křižovatce v ulici Generála Šišky v Praze 4 otočil na červenou. Následně zastavil na zastávce autobusu, aby vyložil spolujezdce.

„Ve chvíli, kdy hlídka strážníků u zastávky za pomoci majáků a nápisu „STOP“ zastavila, řidič se rozjel a začal z místa ujíždět. Na výzvy k zastavení nereagoval a ujížděl dál,“ uvedla mluvčí strážníků Irena Seifertová.

Havarované BMW po nehodě

FOTO: Novinky

Během ujíždění projel další křižovatku na červenou a podle mluvčí se snažil strážníky vybrzdit. Některými místy projížděl až 130 km/h. Když vjížděl na červenou do křižovatky s ulicí Československého exilu, vjelo mu do cesty jiné auto, které do něj narazilo a odhodilo stranou. Řidič se ještě pokusil o útěk okénkem, ale hlídka ho zadržela.

Zasahovali i záchranáři



„Další hlídky městské policie se začaly starat o posádku druhého vozidla. Muž a žena byli bez viditelných zranění, ale stěžovali si na bolest krční páteře a zad. Strážníci jim proto nasadili krční límec,“ konstatovala Seifertová.

Auto, do kterého řidič narazil v křižovatce.

FOTO: Novinky

Kromě přivolaných záchranářů k nehodě vyjeli i hasiči, kteří museli zasypat uniklé provozní kapaliny. Testy na alkohol a drogy byly negativní. „Proč sedmadvacetiletý cizinec před hlídkou ujížděl, budou nyní zjišťovat policisté,“ uzavřela mluvčí.

Podobnou honičku absolvovali strážníci v sobotu na okraji Prahy. Řidič, který byl v pátrání policie, nakonec havaroval v Zelenči a jeho auto začalo hořet. [celá zpráva]

Video

Ujíždějící řidič havaroval a auto začalo hořet. Zdroj: MP Praha