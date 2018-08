Jakub Bartosz, Novinky

Soud rozhodl již minulý týden o tom, že kauce je v tomto případě přípustná, a od té doby čekal, zda obviněný peníze složí. Nyní ve čtvrtek usnesením potvrdil, že jsou splněné záruky, a poslal do věznice v Ruzyni příkaz k okamžitému propuštění jedenadvacetiletého Alžířana.

„Soud přijal peněžitou záruku ve výši 600 tisíc korun,” sdělila Novinkám mluvčí soudu Markéta Puci.

Městský soud rozhodoval jako odvolací instance, případ dostal soudce na stůl poté, kdy Obvodní soud pro Prahu 5 odmítl dřívější návrh obhajoby na propuštění se zárukou 500 tisíc korun. Obviněný podal stížnost, kterou nadřízený soud nyní uznal, kauci ale zvýšil na 600 tisíc.

Soud: Není nutné, aby se zdržoval v ČR

Obvinění muži jsou ve věku od devatenácti do třiadvaceti let. Podle informací Novinek nemusel Alžířan složit slib, že neopustí Česko. Soud dokonce naopak doporučil, aby odcestoval do rodné země, kde bude v péči a hlavně pod dohledem rodičů. Významnou roli sehrál fakt, že propuštěný Alžířan je jediný ze šestice obviněných, kterého žena při vyšetřování nepoznala.

„Není nutné, aby se na území ČR zdržoval po celou dobu probíhajícího trestního řízení, pokud nebudou právě prováděny ty úkony, u nichž je účast obviněného nezbytně nutná,” zdůvodnil soud své rozhodnutí.

„Naopak stížnostní soud má za to, že bude vhodné, aby se obviněný po propuštění z vazby zdržoval ve svém bydlišti v Alžírsku, které má společné se svými rodiči, kteří na něj mohou výchovně působit, a zároveň je umožněno i působení dalších osob žijících v Alžírsku, které nabídly převzetí záruk za chování obviněného,” dodal soud.

Policejní eskorta přivádí na snímku z dubna mladé Alžířany, kteří jsou obviněni ze znásilnění irské turistky.

FOTO: Jan Handrejch, Právo

Jestli soud rozhoduje o návrzích o propuštění dalších obviněných, mluvčí soudu neuvedla. Advokátka Alžířana Eva Benešová není momentálně k zastižení, podle její kolegyně z advokátní kanceláře je mimo ČR.

Kriminalisté v případu, který se odehrál v noci z 1. na 2. dubna, vyšetřují podezření ze sexuálního násilí, které ohlásila pětatřicetiletá žena z Irska. Po příletu do Prahy a ubytování v hotelu zamířila s přáteli do nočního klubu, kde se seznámila se dvěma Alžířany. Jeden z nich se jí líbil a kromě popíjení alkoholu došlo podle její výpovědi před policií mezi oběma také na polibky.

Žena nechtěla pokračovat



Celá parta odešla z podniku opilá kolem půl šesté ráno. Irka pozvala Alžířana k sobě do hotelu, ten ale odmítl a naopak ji vzal do svého apartmá v jiném hotelu v centru metropole. Žena policii řekla, že s ním měla zprvu dobrovolně pohlavní styk, později ale nechtěla v souloži pokračovat, na což podle policejního obvinění muž reagoval agresivně.

Pak se krátce poprali a muž z místnosti odešel. Než se žena stihla obléct, vrátil se s dalšími pěti svými přáteli, se kterými byl na cestě po Evropě, a začali podle vyšetřovatelů Irku společně znásilňovat. [celá zpráva]

Bylo to dobrovolné, tvrdí obvinění



Cizinka ohlásila násilí na recepci hotelu, odkud byla přivolána policejní hlídka, které ale nechtěli muži otevřít. Situaci vyřešila až zásahová jednotka, která vyrazila dveře apartmánu beranidlem a podezřelé zadržela.

Obvinění tvrzení o znásilnění odmítají, dva z nich pouze připustili, že s Irkou souložili, bylo to ale podle nich dobrovolné. Šestici Alžířanů hrozí dva roky až deset let za mřížemi.