Ševcov žádá podle svého obhájce Pavla Kožouška odškodné za nesprávný úřední postup a nezákonné rozhodnutí soudu. Konkrétně za vazbu, výkon trestu a náklady na soudní řízení. Podle právního zástupce státu Zbyňka Řezáče ale je nárok na náhradu nemajetkové škody promlčený a žaloba byla podána opožděně.

Soudkyně Zdeňka Burdová zhruba po dvaceti minutách jednání odročila na neurčito a vyzvala Ševcova, aby upřesnil svá žalobní tvrzení a žalobu doplnil.

Od ministerstva spravedlnosti se už studentovi etnologie na pražské Univerzitě Karlově dostalo omluvy a 360 tisíc korun: 92 tisíc za vazbu, 103 tisíc za náklady na obhajobu a zbytek částky za to, že byl trestně stíhán.

Pravomocné zproštění



Ševcova původně policie vinila z útoku zápalnými lahvemi na dům někdejšího ministra obrany Martina Stropnického. Pro nedostatek důkazů ale studenta pražský městský soud před dvěma lety zprostil tohoto bodu obžaloby. Ševcov tak byl alespoň odsouzen za „účastenství ve formě pomoci k přečinu poškození cizí věci“.

Toho se údajně dopustil tím, že během demonstrace na podporu uvězněných anarchistů před ruzyňskou věznicí natáčel, jak někdo sprejuje na zeď. Natáčením, respektive švenkem, tedy jedním pohybem kamery zleva doprava, měl podle soudu hlídat přístupové cesty ke sprejované zdi, jestli někdo nejde. Tím se podle soudu dopustil napomáhání a byl mu uložen trest vyhoštění na dva roky.

Ten mu následně odvolací soud změnil na tříletý zákaz vstupu na sportovní, kulturní a jiné společenské akce. Nakonec se mladíka zastal až Nejvyšší soud, který rozhodl, že se Ševcov mohl dopustit maximálně přestupku. Podle loňského rozhodnutí Úřadu městské části Praha 6 nespáchal ani ten.

Policie ho chce stejně vyhostit



I tak ale policie koncem letošního června rozhodla o studentově vyhoštění na pět let ze zemí Evropské unie. A našla si k tomu důvody: Jedním z nich byl poněkud absurdně právě zrušený rozsudek odvolacího soudu. Policie ve svém rozhodnutí argumentuje totiž tím, že Ševcov byl pražským vrchním soudem potrestán. Nebere ale už v potaz následné rozhodnutí Nejvyššího soudu, který rozsudek zrušil.

Dalším důvodem byl Ševcovův rozhovor v DVTV, kdy řekl, že by „chtěl být schopen, nebo dělat to, co bude narušovat status quo“ v České republice. Podle policie tak „závažným způsobem narušuje veřejný pořádek“. Ševcov se proti rozhodnutí o vyhoštění odvolal, a to tak není zatím pravomocné.