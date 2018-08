Jana Pechová, Právo

Podle státního zástupce Kamila Špeldy Vitásková na podzim 2014 účelově vytvořila nové systemizované místo a v rozporu s energetickým zákonem ho obsadila Renátou Veseckou, která nesplňovala podmínku sedmileté praxe v oboru. Státu měla podle žalobce na platu Vesecké vzniknout škoda přesahující jeden milión korun. V případě prokázání viny by kontroverzní šéfce úřadu, která ho vedla sedm let až do řádného skončení mandátu, hrozilo vězení od tří do deseti let.

Vitásková v té době také čelila podezření z podílu na licenčním podvodu. V kauze dokonce o dva roky později padl i odsuzující rozsudek, letos v lednu ale olomoucký vrchní soud Vitáskovou osvobodil s tím, že závěr o její účasti na trestné činnosti nelze učinit bez pochyb.

Vitásková současný proces označila za vykonstruovaný. „Hodnocení práce Renáty Vesecké na ERÚ nepatří do kompetence nějakého státního zástupce,“ prohlásila na adresu žalobce.

Vitásková stála v čele úřadu v letech 2011 až 2017. Vesecká byla místopředsedkyní od listopadu 2014 do června 2015.

Pozice místopředsedy podle Vitáskové nebyla zřízena účelově, protože už existovala v minulosti, jen se ji dlouhodobě nedařilo obsadit, a proto byla dočasně vyřazena ze systému. V popisu tehdejšího stavu Vitásková uvedla, že šlo o dobu, kdy sehnat dostatečně zkušené právníky do státní správy nebylo jednoduché, a úřad se přitom potýkal s obrovským nárůstem právní agendy i nesčetnými soudními spory. Vhodného pracovníka hledala podle svých slov i při četných jednáních v rámci justice, a Vesecká ji nejen přesvědčila o svojí kvalifikaci, ale doložila to i v životopisu.

„Co je to praxe v energetice? Zákonodárce neuvedl, co si pod tím představuje,“ zdůraznila Vitásková před soudem vlastní dlouholetou praxi v energetice, díky které byla schopna kvalifikovaného výběru odborníků. „Paní Vesecká vykonávala na ERÚ práci, která byla přínosem nejen pro úřad, ale pro celou společnost,“ uvedla Vitásková.

Před soudem v úterý vypovídal v roli svědka další z tehdejších místopředsedů Otto Gold, odpoledne přijde na řadu další svědkyně.