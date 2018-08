Senioři ve věku nad 65 let i žáci a studenti od 6 do 26 let budou moci od 1. září cestovat v Česku všemi vlaky a linkovými autobusy se 75procentní slevou. Vládní nařízení sice ponechalo dopravcům možnost, aby se sami rozhodli, které linky... Celý článek Ze 75% slevy pro mladé a seniory nevyjmou dopravci žádné spoje»