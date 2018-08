Nevěděli jsme, na co to mají, hájí se Vietnamci, kteří výrobcům drog dodávali chemikálie

Prodávali jsme zájemcům jen volně dostupné chemikálie, co s nimi dál dělali, nebyla naše starost. Tak se ve čtvrtek před Krajským soudem v Plzni hájila trojice Vietnamců, kteří podle státní zástupkyně Věry Brázdové několik let dodávali suroviny do velkokapacitních varen pervitinu po celé ČR. Za pomoc ke zločinu nedovolená výroba a nakládání s omamnými látkami jim hrozí až 12 let vězení.