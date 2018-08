Patrik Biskup, Právo

Po 13 letech, kdy soud zatím nepravomocně Kocába zprostil obžaloby z přijímání úplatků, chce expolicista peníze zpátky. S požadavkem o jejich navrácení ale zatím u justice neuspěl.

Kocáb se přitom opírá o zatím platný verdikt karlovarského okresního soudu z loňského října, podle kterého nebylo prokázáno, že peníze z domovní prohlídky pocházejí z trestné činnosti. Protože v rozsudku chybí rozhodnutí o tom, jak naložit se zajištěnými penězi, není podle Kocábova obhájce žádný právní důvod je nadále zadržovat.

„Jestliže okresní soud po téměř třinácti letech trestního řízení konstatuje, že podezření na původ peněz postačovalo k trestnímu stíhání, a nikoli k uznání viny, nepřichází v úvahu jejich zabrání či propadnutí,“ argumentoval obhájce v žádosti o vrácení hotovosti ve výši 4,2 miliónu korun.

Zatím je zpátky nedostane

Krajský soud v Plzni ale minulý měsíc v neveřejném jednání rozhodl, že peníze Kocáb zpátky zatím nedostane.

„Není vyloučeno, že odvolací soud může zrušit zprošťující rozsudek a uložit okresnímu soudu takové pokyny, že by po opětovném projednání věci mohlo dojít k odsouzení za některý z korupčních trestných činů,“ stojí v usnesení krajského soudu, se kterým se Právo seznámilo.

Podle názoru krajského soudu nelze v současném stadiu trestního řízení dojít k závěru, že finanční hotovosti odňaté v rámci domovní prohlídky už není třeba. „Nemůžeme ani kategoricky říci, že její propadnutí nebo zabrání vůbec nepřipadá v úvahu,“ doplnil krajský soud.

Několikrát došlo ke změně soudce a velmi rozsáhlá obžaloba se musela projednávat zase od začátku. mluvčí karlovarského soudu Ivana Fořtová

Kocáb skončil v únoru 2005 ve vazbě pro podezření, že bral miliónové úplatky za legalizaci pobytu Vietnamců, kteří pro něj nesplňovali zákonem dané podmínky. Případ soudy projednávají už od roku 2007.

Prvoinstanční soud v Karlových Varech vydal doposud tři rozsudky, první dva odsuzující mu zrušil odvolací soud, proti poslednímu z loňského října, kterým byl expolicista zproštěn obžaloby z korupce, se odvolal státní zástupce.

Postupem času soud Kocábovi trest mírnil. Zatímco v roce 2010 ho poslal na čtyři roky do vězení za zneužití pravomoci úřední osoby a přijímání úplatků ve stovkách případů, o pět let později trest změnil na podmínku a pokutu s tím, že se podařilo prokázat jen několik desítek skutků. V posledním rozhodnutí pak Kocába uznal vinným pouze za zneužití pravomoci v jednom případu a vyměřil mu roční podmínku.

„Několikrát došlo ke změně soudce a velmi rozsáhlá obžaloba se musela projednávat zase od začátku,“ vysvětlila mluvčí karlovarského soudu Ivana Fořtová, proč se kauza tak dlouho táhne.

Výrazný časový odstup od žalovaného skutku měl podle ní vliv na kvalitu důkazní situace a potažmo i na výsledné rozhodnutí. Řada svědků, kteří jsou

vietnamskými občany, se totiž znovu k soudu nedostavila nebo se je nepodařilo dohledat.

Pro žalobce jasný případ

Pro žalobce to měl být přitom jasný případ, do karet mu hrál především výsledek prohlídky Kocábova bytu. V něm vyšetřovatelé našli kromě už zmiňované hotovosti ještě cenné papíry zhruba za milión korun a čísla bankovních účtů vedených na rodinné příslušníky, na kterých bylo uloženo dalších několik miliónů korun. Kocáb to nikdy hodnověrně nevysvětlil, po celou dobu trestního řízení nevypovídal.

O tom, že zajištěné milióny pocházejí z úplatků, neměl v prvopočátku pochyby ani okresní soud. „Skrze vietnamské prostředníky vybíral úplatky ve výši kolem 50 tisíc korun za dlouhodobé a 75 tisíc za trvalé pobyty cizinců,“ konstatoval na adresu Kocába v roce 2010 karlovarský soudce Tomáš Mahr.

Podle následného rozhodnutí odvolacího soudu ale nelze s jistotou tvrdit, že zajištěné peníze jsou nelegálním výnosem. „Jejich nalezení u obžalovaného sice budí pochybnosti o jejich poctivém nabytí, ale z provedených důkazů není patrné, zda skutečně pocházejí z trestné činnosti v této žalované věci,“ poznamenal odvolací soud.