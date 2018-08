koc, Právo

Událost popsal na sociální síti muž, který tvrdí, že byl jejím přímým svědkem. Incident podle něj odstartovala hádka dvou matek kvůli dětem v brouzdališti. Když se mladý muž jedné z nich rozhodl pomoci, seběhlo se na něj podle autora příspěvku asi sedm Romů a brutálně ho začali bít.

Bezhlavé mlácení mladíka přestalo údajně až ve chvíli, kdy na místo přispěchal plavčík. „Vidím toho kluka. Krvavej, potrhanej, bez zubů, ale žije,“ napsal na svém profilu muž, který přispěchal poškozenému na pomoc. Po chvíli dorazila na místo policie.

Přátelé i vy ostatni. Cítím hlubokou bezmoc vztek a smutek zároveň. Dnes jsem s manželkou a dětmi navštívil koupaliště... Zveřejnil(a) Stevie Bobo dne Úterý 7. srpen 2018

Podle její mluvčí Ludmily Světlákové nešlo o rasově motivovaný čin. „Mladý muž se vložil do incidentu dvou žen, chtěl je uklidnit. Do toho se vložila skupinka dalších osob, která ho fyzicky napadla. Utrpěl zranění, byl převezen do nemocnice,“ uvedla Světláková.

Případ je podle ní kvalifikován zatím jako trestný čin výtržnictví. Policisté nyní provádějí výslechy podezřelých osob a svědků a vyčkají na lékařskou zprávu. „Není vyloučeno, že se kvalifikace činu rozšíří o ublížení na zdraví,“ doplnila Světláková.