Osahával kolegyni, teď se soudí o místo

Jako znásilnění kvalifikovaly soudy jednání někdejšího brněnského strážníka Leoše Žižky. Ten podle verdiktu několik let obtěžoval svou kolegyni, osahával ji na přirození a prsou a vedl k tomu oplzlé řeči. U městské policie dostal vyhazov a u soudu podmínku, podal ale žalobu o neplatnosti výpovědi a rád by se vrátil do uniformy.