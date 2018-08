Patrik Biskup, Právo

„Čtyřiatřicetiletý muž si od komisaře převzal usnesení o zahájení trestního stíhání pro přečin obecné ohrožení,“ potvrdila v pondělí Právu mluvčí klatovské policie Dana Ladmanová.

Podle ní se měl uvedeného trestného činu dopustit tím, že z nedbalosti způsobil požár se značnou škodu na cizím majetku. „Bez dohledu zanechal v obývacím pokoji hořící svíčku a vzdálil se z místnosti,“ doplnila Ladmanová.

Podle závěru vyšetřovatelů nechal bez dozoru hořet svíčku, od které chytlo nejprve zařízení podkrovního bytu a následně se oheň rozšířil na střechu. Hasiči museli evakuovat 15 lidí a způsobená škoda se vyšplhala na několik miliónů korun.

Obviněný muž tehdy z domu utekl, aniž by ostatní nájemníky varoval. Policisté ho krátce na to zadrželi a v dechu mu naměřili téměř půldruhé promile alkoholu.

Muž se podle informací Práva přiznal, že na konferenčním stolku zapálil svíčku, aby uctil svého zemřelého otce.

Připustil, že do svíčky mohl nechtěně strčit, když odcházel na záchod. Nevyloučil ani možnost, že ji shodil jeho pes, který po bytě volně pobíhal. Úmyslné založení požáru ale popřel. Požár se prý pokusil hasit sám, když se mu to nepodařilo, z bytu měl podle obvinění policie utéct, aniž by kohokoliv varoval.