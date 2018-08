Patrik Biskup, Právo

Na lesní cestě nedaleko svého domova se letos v březnu dostali do kolize, při které byl jeden z nich zraněn tak těžce, že nedávno v nemocnici zemřel. Druhého muže, který ze srážky vyvázl jen s pár boulemi a odřeninami, nyní policisté obvinili ze zavinění nehody. Soud ho může poslat do vězení až na pět let.

Kromě těžkého ublížení na zdraví se bude 72letý Václav L. zpovídat i z trestného činu neposkytnutí pomoci, neboť z místa ujel a o rok staršího souseda tam nechal napospas osudu. Muže bez známek života našla ležet na cestě až po téměř půl hodině náhodná kolemjdoucí, která zalarmovala záchranáře. Ti jej v kritickém stavu převezli do nemocnice, kde lékaři diagnostikovali trvalé poškození mozku.

Oba muži na sebe narazili na stezce spojující Újezdec s Luby u Klatov. Z výsledků policejního šetření vyplynulo, že Václav L. sjížděl z mírného kopce a na konci zatáčky vjel do protisměru, kde řídítky zachytil o kolo Josefa J., který jej v tom okamžiku tlačil vedle sebe. Oba přitom skončili na zemi.

„Ujel jako uličník”



Zatímco Václav L. se zvedl, nasedl na kolo a pokračoval v cestě, druhý cyklista zůstal ležet v bezvědomí. Policistům dal někdo po oznámení nehody tip a ti pak vypátrali Václava L. na fotbalovém hřišti v Lubech, kde jako divák sledoval zápas místního klubu. Prozradily ho čerstvé šrámy v obličeji a špinavé oblečení. Kolizi se sousedem přiznal.

Uvedl, že si ho všiml na poslední chvíli a nestačil už zabrzdit. Tvrdil, že po střetu sám z kola spadl, ale nevšiml si, že by upadl i Josef J. „Nevím, co mě to napadlo. Prostě jsem nasedl zpátky na kolo a pokračoval v jízdě, aniž bych se přesvědčil, jak na tom Josef je. Jednal jsem zkratkovitě, byla to moje chyba,“ vypověděl.

Podle starosty obce, ve které oba důchodci žili, se jednalo o velmi nešťastnou událost. „Že k takové nehodě může dojít, ještě pochopím, ale že ujel jako uličník, nechal tam zraněného člověka a nikomu nic neřekl, je neodpustitelné,“ konstatoval starosta. „Je to velmi smutné,“ uzavřel.