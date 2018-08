Petr Kozelka, Právo

V projektu Na Panence šlo o stavbu zhruba 400 bytů v brněnské městské části Líšeň zhruba za miliardu korun. Jonáš se podle žalobce jako jednatel společnosti v roce 2010 dopustil několika finančních transakcí, díky nimž umožnil vyvádění peněz z firmy, a sám měl některé peníze použít pro svoji potřebu.

Podle státního zástupce měl Jonáš například přebírat od kupujících peníze, které nezaúčtoval, nápadně nevýhodně prodávat některým kupujícím parkovací stání, údajně nevýhodně zprostředkovat refinancování úvěrů, také vyplatit peníze firmě, která nevykázala žádnou činnost. Společnost Na Panence skončila v úpadku a nyní je v likvidaci.

Čtyřiašedesátiletého Jonáše nakonec senát krajského soudu v čele s Alešem Novotným potrestal dvouletým trestem s podmíněným odkladem na tři roky. Původně bývalému politikovi hrozilo až deset let vězení. Bez trestu odešli od soudu další obžalovaní, Miroslav Brožík a Jan Čermák.

Chaos v obžalobě



„Tento případ měl spoustu problémů v tom, co je vlastně žalováno. V obžalobě je velký chaos. Je tam nějaká konstrukce, která neměla logiku, v jedné části popisuje něco jako zpronevěru, pak se zase spíš popisuje krádež. Soud nevylučuje, že Jonáš o vyvádění majetku věděl, že se na něm dokonce třeba i podílel, možná i za nějakou odměnu. Nevíme, jestli věděl, co dělá, nebo jestli byl využit tak trochu jako bílý kůň. A ve spisu není nic takového, co by jeho vinu jasně potvrzovalo,“ konstatoval soudce Novotný s tím, že odpovědnost by mohla padat spíš na jiné lidi okolo firmy.

Jonáš sám od počátku obvinění ze zpronevěry odmítal. Do společnosti prý vstoupil proto, aby firmě pomohl. Musel se prý vyrovnat s tlakem věřitelů a musel postupovat tak, aby se zajistily zdroje na dokončení stavebních prací a stabilizoval se proces s pohledávkami. „Odcházel jsem z firmy s vědomím, že jsem nic špatného neudělal. Žádná dohoda o vyvádění peněz nebyla,“ zdůraznil u soudu Jonáš s tím, že některých pochybení se zřejmě dopustil, ovšem nikoli úmyslně.

Státní zástupce ani advokáti se nechtěli po vynesení verdiktu vyjadřovat, v případě odvolání by se případem zabýval ještě Vrchní soud v Olomouci.