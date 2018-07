ČTK

Nehoda je tak letos co do počtu obětí zatím nejtragičtější v tuzemsku.

Při nehodě, která se stala 16. července mezi Olomoucí a Šternberkem, se střetlo na křižovatce osobní auto s nákladním. Řidič kamiónu vyvázl bez zranění, nehoda byla fatální pro osádku osobního auta. [celá zpráva]

V něm cestovali prarodiče se třemi vnoučaty. Oba starší dospělí i jedno z dětí těžkým zraněním podlehli na místě, další dítě utrpělo těžká mnohočetná poranění a bylo transportováno leteckou záchrannou službou do Brna. Tam svým zraněním později podlehlo.

"Dopravní nehoda u Bohuňovic má bohužel již čtyři oběti," potvrdila policejní mluvčí.

Nedali přednost kamiónu



Nehodu tak přežilo pouze třetí dítě, které utrpělo lehká poranění a bylo posádkou rychlé zdravotnické služby transportováno na oddělení urgentního příjmu Fakultní nemocnice Olomouc, uvedla tehdy mluvčí záchranné služby Lucie Urbanová.

Pravděpodobnou příčinou nehody bylo nedání přednosti v jízdě. Policisté po nehodě uvedli, že osobní auto jelo ve směru od Olomouce a chtělo odbočit doleva směrem na Bohuňovice. Do protisměru jelo v té chvíli po hlavní silnici od Šternberka nákladní auto, kterému nedali přednost. Nehodu vyšetřuje policie pro podezření z usmrcení z nedbalosti. Dechová zkouška u řidiče nákladního auta byla negativní.

Kdyby se prokázalo, že nehodu zavinil řidič odbočujícího osobního auta, který při havárii zemřel, případ policie s největší pravděpodobností odloží. Vyšetřování potrvá zřejmě několik měsíců, policisté si vyžádali znalecké posudky z oboru soudního lékařství, silniční dopravy a ke zkoumání technického stavu vozidla.

Druhá nejtragičtější nehoda v tuzemsku se stala letos v lednu, kdy při nehodě autobusu nedaleko Horoměřic u Prahy zemřeli tři lidé. V Olomouckém kraji se dosud nejzávažnější nehoda co do počtu obětí stala na konci března, kdy při havárii čtyř aut zemřely dvě malé děti. Řidiče osobního auta, který nehodu podle policie zavinil, čeká soud. Žalobce jej obžaloval z usmrcení z nedbalosti, muž navíc měl v krvi kolem dvou promile alkoholu. Od nehody je ve vazbě, hrozí mu až deset let vězení.