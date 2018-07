ČTK

"Policejní inženýr stanovil objízdnou trasu přes obce Černožice, Vlkov, Nový Ples a Jaroměř. Silnice je v současné době neprůjezdná," uvedla Burýšková. Příčiny nehody, která se stala po 12:00, policie vyšetřuje.

Podle údajů na webu o dopravních nehodách Ředitelství silnic a dálnic by měla být dálnice neprůjezdná zhruba do 16:30. Původní informace uváděly do 14:30.