Petr Kozelka, Právo

Generální inspekce bezpečnostních sborů totiž stejně jako žalobci neviděli v jeho jednání trestný čin, policistův nadřízený jej pak odmítl kázeňsky potrestat s tím, že nešlo ani o přestupek.

Policista speciální pořádkové jednotky z Ostravy pomáhal loni jihomoravským kolegům na brněnské demonstraci Dělnické mládeže. Strážce zákona v civilu bez viditelného označení se vmísil do davu demonstrantů a při vyhrocené situaci se dostal do zuřivé potyčky s jedním z pořadatelů. Toho pak policista obvinil z toho, že jej napadl a pořadatel skončil před soudem s hrozbou až čtyřletého trestu.

Soudce brněnského Městského soudu Josef Tatíček ale pořadatele zprostil obžaloby zejména s odkazem na kamerové záznamy incidentu, a naopak se pozastavil nad jednáním policisty, který podle něj boxoval do lidí.

„Čtyři lidé tam čelili takovému útoku od policisty a já jsem nepochopil, jaké mělo jeho jednání smysl,“ kroutil hlavou soudce. Podotkl také, že samotného policistu boxera v civilu zpacifikovali až jeho kolegové v domnění, že jde o demonstranta.

„Podlehl atmosféře demonstrace”



GIBS i přes tento závěr soudu setrvala na tom, že se policista nedopustil trestného činu a případ předala ostravským funkcionářům s tím, že by mohlo jít o přestupek, jak na svém blogu upozornil právní aktivista Tomáš Pecina.

„Důkladným a zcela objektivním prověřením kompletního obsahu spisového materiálu nebylo prokázáno, že se příslušník dopustil protiprávního jednání, které by naplňovalo skutkovou podstatu kázeňského přestupku,“ napsal poté náměstek ředitele pro vnější službu Krajského ředitelství policie Moravskoslezského kraje Radim Daněk.

Pořadatel se svým advokátem ještě hledali zastání i u olomouckých vrchních žalobců. „Policista napadal všechny zúčastněné včetně pořadatelů shromáždění, přičemž tak činil bez označení policie či jakékoli předchozí výzvy. Situaci neřešil, ale spíše eskaloval, což dokonce vyvrcholilo tím, že byl zajištěn dalšími policisty v domnění, že se jedná o agresivního účastníka shromáždění,“ napsali do svého podání.

To potvrdil i člen antikonfliktního týmu, který policistu v civilu z bitky odvlekl. „Po řadě víceméně slovních a drobných fyzických šarvátek situace eskalovala až ve vzájemnou rvačku mezi pořadatelem a nějakou osobou v tmavé bundě, o němž jsem se až asi za tři dny od demonstrace dozvěděl, že šlo o příslušníka policie. Muž v tmavém dal dvě rány pěstí pořadateli, ten na to reagoval také tak, rovněž pěstí do obličeje,“ popsal strážce zákona.

Státní zástupkyně Jarmila Ošlejšková připustila, že na místě byla nepřehledná a vyhrocená situace komplikovaná tím, že na místě zasahovali policisté z různých krajů, kteří se neznali.

„Jednání policisty při demonstraci se podle videozáznamů jeví neprofesionálním a bez jednoznačné identifikace této osoby jako příslušníka Policie ČR by nebylo možno poznat, že nejde o agresivního účastníka demonstrace z jedné z na sebe útočících stran,“ přiznala státní zástupkyně.

„Nevhodné a agresivní chování, jakož i lidské selhání, však samo o sobě neznamená, že se policista dopustil trestného činu. I z videozáznamu samotného lze vysledovat, že podlehl atmosféře demonstrace gradující v konflikt mezi zástupci Dělnické mládeže a protestující částí demonstrantů na opačném názorovém pólu, což se projevilo razancí jeho jednání včetně konfliktu s pořadatelem,“ uzavřela státní zástupkyně s tím, že postup GIBS byl v této věci v pořádku.