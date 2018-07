Patrik Biskup, Právo

Přitom podle zjištění Práva žena už za podlé praktiky v boji proti otci dítěte dva tresty dostala. Před dvěma lety odešla od soudu s podmínkou za vydírání, když po muži v rámci majetkového vyrovnání požadovala miliónové částky s tím, že když je nedostane, postará se o to, aby syna neviděl.

Letos v květnu si pak vyslechla odsuzující rozsudek za napadení soudní vykonavatelky, která si přišla pro dítě na základě pravomocného rozhodnutí, aby ho předala otci.

V nově žalovaném případu vše začalo tím, že žena na exmanžela podala trestní oznámení za znásilnění syna. Během několikaměsíčního vyšetřování dospěli kriminalisté k závěru, že se muž ničeho nedopustil.

Naopak se ukázalo, že matka syna proti otci zřejmě navedla s cílem jej co nejvíce pošpinit a znevěrohodnit při opatrovnickém řízení, ve kterém soud rozhodoval, kterému z rodičů svěří dítě do péče.

Chlapec se přiznal, že lhal

„Opakovaně naváděla svého syna, aby policii řekl, že mu otec strkal prsty do konečníku a dával penis do úst,“ píše se v textu obžaloby, s níž se Právo seznámilo. Tohoto jednání se obviněná žena měla podle státního zástupce dopustit v době, kdy probíhalo mezi manželi rozvodové řízení.

„Křivým obviněním poškozeného se snažila dosáhnout jeho trestního stíhání a v důsledku toho mu chtěla zabránit ve styku s jejich synem,“ stojí dále v obžalobě.

Sama obviněná žena tvrdí, že syna k ničemu takovému nenaváděla. Podle její verze o tom chlapec mluvil spontánně. „Byli jsme u tří psychologů, kteří potvrdili, že si to tak malé dítě s takovými detaily nevymyslelo. Já synovi věřím, že to tak bylo, i když to policie uzavřela tak, jak to uzavřela,“ hájí se matka.

Chlapec to sice v prvopočátku u výslechu tvrdil, později se ale přiznal, že lhal. Podle znalců může mít takové ovlivňování ze strany jednoho z rodičů na dítě do budoucna nepříznivý vliv. „Je způsobilé narušit jeho morálku a vyvolat u něho společensky nežádoucí přístupy k obecně uznávaným společenským pravidlům,“ uvedli psychiatři.

U obviněné ženy pak znalci shledali sklony k teatrálnosti a přehánění. Hovoří i o její bájné lhavosti a pomstychtivosti.