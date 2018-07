ok, Novinky

Žena vystoupila deset minut před nedělní půlnocí na zastávce Vysočanská a pokračovala parkem Podviní domů. V parku na ni zaútočil agresivní muž.

„Začal ji bít pěstmi do hlavy a do horní části těla. Pak poškozenou odvlekl do křoví a tam jí svlékl kalhoty i spodní prádlo. Následně z místa odešel a ke znásilnění nedošlo,“ informoval mluvčí policie Jan Daněk.

Je to prý primitiv



Žena utrpěla těžké zranění a s vážným poraněním hlavy byla převezena do nemocnice. Kriminalisté žádají svědky napadení, aby se přihlásili na linku 158. Stejně mají učinit i případné další oběti podobného jednání.

Násilník je ve věku okolo 30 let, vysoký 170 až 175 cm a má hubenou postavu. Při přepadení nemluvil, pouze si něco mumlal a působil podle policie jako primitiv. „Mohlo by se jednat o cizince. Když odcházel z místa činu, tak byl s velkou pravděpodobností potřísněn krví,“ dodal Daněk.

Za těžké ublížení na zdraví a pokus o znásilnění mu hrozí až 12 let vězení.