Patrik Biskup, Právo

„Obžalovaný spáchal čin velmi surovým způsobem,” řekl předseda senátu Martin Kantor. Rozsudek není pravomocný.

„Poškozeného napadl mačetou a dvěma noži, přičemž mu zasadil celkem třiatřicet bodnořezných ran. Největší intenzitu útoku přitom vedl na hlavu a krk,“ uvedla státní zástupkyně Věra Brázdová a poukázala na to, že čin byl spáchán zvlášť surovým způsobem.

„Šlo o déletrvající útok vyvolávající u poškozeného velkou fyzickou bolest a značně intenzivní strach z bezprostředního ohrožení života,“ upozornila Brázdová.

Pitner tehdy sám přišel na policejní stanici, kde oznámil, že Martina C. asi zabil. „Já si nic nepamatuju. Vím jen, že když jsem koukl do stanu, Martin tam ležel v krvi. Zděsil jsem se,“ vypovídal obžalovaný muž a vzápětí se v soudní síni hlasitě rozplakal. „Je mi to líto. Byl to kamarád,“ vzlykal.

Odjel na policii



Když zjistil, že spolubydlící nedýchá, zapálil si cigaretu a přemýšlel, co bude dělat. „Nakonec jsem odjel autobusem na policii a řekl jim, co se asi stalo. Že jsem nejspíš zabil Martina, protože jsme tam byli sami dva a nikdo jiný to udělat nemohl,“ pokračoval Pitner, kterému policisté tehdy naměřili v dechu téměř dvě promile alkoholu.

S poškozeným bydlel společně několik měsíců. „Občas jsme se pohádali. Martin byl dost nepořádný a většinu peněz, co si vydělal sběrem, utrácel jen za alkohol. Nikdy jsme se ale nepoprali. Nepraštil jsem ho, ani když mě rozčílil tím, že chtěl po mně sex, protože byl homosexuál,“ uvedl dále obviněný muž.

Byl prý ve stresu

Přiznal, že v osudný večer, kdy došlo k vraždě, se spolu nepohodli. „Řekl jsem mu, že si chci najít práci, a on se mi vysmíval, že stejně nikdy dělat nebudu. Nějak mě to vzalo, protože jsem zrovna procházel obdobím, kdy se mi nedařilo, a já se toužil odrazit ode dna,“ tvrdil obžalovaný.

„Byl jsem ve stresu, tak jsem si od něho za dvacet korun koupil čtyři prášky rivotrilu a dal si na ně pivo. Pak nevím, co se dělo. Vzpomínám si už jen na to, že jsem Martina našel zmasakrovaného ve stanu,“ řekl dále Pitner, který podle svých slov byl už jako dítě nezvladatelný a musel chodit do zvláštní školy.