plk, Právo

Ke karambolu došlo krátce po 18.30 hodin na silnici mezi Jindřichovem a Třemešnou.

„Řidič seatu pravděpodobně nepřizpůsobil rychlost jízdy při průjezdu zatáčkou, dostal se do smyku, vjel do příkopu, kde došlo k nárazu do betonové propusti, načež vůz vjel na louku, kde se převrátil,“ popsala nehodu policejní mluvčí Gabriela Pokorná. Dodala, že alkohol byl u řidiče vyloučen dechovou zkouškou.

Při nehodě se vážněji zranil spolujezdec. „Zasahující lékař při prvotním vyšetření zjistil zranění hlavy a známky svědčící pro otřes mozku a poranění hrudníku,“ sdělil mluvčí moravskoslezských záchranářů Lukáš Humpl s tím, že pacient byl uložen do vakuové matrace a po ošetření v rámci přednemocniční neodkladné péče byl letecky transportován na traumatologické centrum Fakultní nemocnice Ostrava. Druhý člen osádky, řidič, utrpěl otřes mozku a poranil si nohu. Záchranáři jej ošetřili a převezli na urgentní příjem nemocnice v Krnově.