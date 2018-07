Pavel Karban, Právo

Hanko žil s přítelkyní asi šest let, závěr jejich vztahu byl ale podle jeho slov divoký a špatný.

„Byl tam alkohol, automaty, nadávky,“ přiznal obžalovaný před soudem s tím, že asi týden před incidentem od něj žena odešla. „Nebral jsem to jako definitivní, už jsme se předtím párkrát rozešli,“ líčil.

Obžalovaný Zdeněk Hanko u soudu

FOTO: Pavel Karban, Právo

Loni 21. října odpoledne si Hankova expřítelkyně přišla v doprovodu sestry a jejího partnera pro věci do bytu. Než s nimi však stačila odejít, začala hádka, která vyústila v útok. Podle obžaloby vytáhl opilý Hanko na ženu nůž, ta se dala na útěk, ale agresor ji dostihl na chodbě domu, povalil na zem a párkrát ji bodl do zad.

Napadené se zastal jeden ze svědků útoku, toho ale obžalovaný bodl dvakrát do břicha. Pak opět zaútočil na bývalou partnerku, ale tu už naštěstí znovu nezranil. Nakonec útočníka odzbrojil další muž.

Na nic si prý nepamatuje



Hanko u soudu tvrdil, že si celou událost nepamatuje. „Nemůžu říct, že se to nestalo, když si přečtu výpovědi svědků,“ poukázal s tím, že si pamatuje věci do určité chvíle, a pak už nic. „Stojím v kuchyni, řev, kravál z mojí strany i ze strany poškozených,“ popisoval, co posledního se mu vybavuje.

Kde vzal nůž, obžalovaný nevěděl. „Pamatuju si až to, jak mi policista klečí na hlavě,“ vzpomínal a dodal, že když mu policisté řekli, co udělal, byl v šoku. „Nikdy bych ji nezabil, protože ji miluji. Nehodlal jsem ji zabít,“ hájil se před soudem a dodal, že pokud by chtěl někoho usmrtit, tak by ho bodl do krku.

Hanko byl už v minulosti trestán za majetkovou činnost i řízení v opilosti. Přiznal i problémy s alkoholem. „Od smrti matky v říjnu 2016 jsem začal víc pít,“ potvrdil.

K soudu dorazila i Hankova expřítelkyně. Před zahájením hlavního líčení se ale nechtěla k napadení vracet.

Za pokus o vraždu a těžké ublížení na zdraví hrozí obžalovanému 10 až 18 let ve vězení. Soud bude pokračovat výslechy svědků a znalců.