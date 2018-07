bad, Novinky

Jakůbka, který byl v minulosti rovněž členem městského zastupitelstva, policie obvinila loni v březnu. „Trestné činnosti se dopouštěl jednáním proti dětem ve věku 15 až 18 let, v jednom případě se jedná o dítě mladší patnácti let. Obviněnému hrozí trest odnětí svobody v rozmezí od dvou do deseti let,“ uvedl tehdy policejní mluvčí Petr Směták.

Jakůbek coby ředitel domova mládeže zneužil podle soudu svého postavení a s mladými chlapci, ať už dobrovolně, nebo nikoliv, provozoval různé sexuální praktiky u sebe doma, kam si je zval. K jednání se Jakůbek přiznal, což soud vzal v potaz při ukládání podmíněného trestu.

Žalobce byl spokojený



„Při rozhodování o výši trestu soud přihlédl k více okolnostem. Přihlédl k doznání obžalovaného, jeho dosavadní bezúhonnosti, přihlédl také k době, která od spáchání uvedeného jednání uplynula… Přihlédl k následkům na jednotlivé zúčastněné osoby i k charakteru jednání. Soud tak dospěl k závěru, že obžalovaný zneužil ve všech bodech obžaloby své postavení, kdy vůči jednotlivým poškozeným vystupoval jako autorita, jako osoba vytvářející jakýsi dojem správnosti tohoto chování,“ cituje Denik.cz soudkyni Ivanu Šostákovou. Jakůbek nezletilé zneužíval mezi roky 2015 a 2017.

Kromě podmínky dostal Jakůbek také desetiletý zákaz pedagogické činnosti a práce ve volnočasových organizacích a spolcích pro děti. To bylo podle serveru pro státního zástupce nejdůležitější, a proto s rozsudkem souhlasil a stejně jako Jakůbek se proti němu neodvolal. Verdikt tak nabyl právní moci.

Případ při Jakůbkově zadržení způsobil ve městě velký rozruch. „Je to šok. Pan ředitel tam pracoval od roku 2005 na různých pozicích, ředitelem je od roku 2013 a za celou dobu jsme ani já, ani nikdo jiný neměli žádný signál, že by se tam něco dělo,“ řekl loni starosta města Jaroslav Dvořák (ČSSD).