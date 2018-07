Radim Vaculík, Právo

Činil tak prý v době, kdy jeho kolegové z kriminálky chystali zátah na dotčené pěstírny. Kromě toho byl odsouzen i za to, že ten samý rok vynesl z policejních databází údaje o dvou lidech, včetně jejich bydliště či dokladů, Jakubu Andresovi (29), což je vojenský veterán, který si od loňského února odpykává 19 let za nájemnou vraždu dealera drog.

Tito dva lidé však podle všeho mezi jeho oběti nepatřily. Andres proti kriminalistovi nyní svědčil u soudu, ten to označil za mstu.

Soudkyně Markéta Polanecká policistu uznala vinným z organizování krádeží, nedovoleného nakládání s drogami, neoprávněného přístupu do policejní databáze, ze zneužití pravomoci úřední osoby a z přijetí (vyžádání) úplatku.

Údajně měl dostat několik desítek tisíc korun za to, že pomohl celostátně hledanému muži k výmazu ze systému pohřešovaných. Podle obžaloby sám žádal 200 tisíc korun.

Zátah proběhl dřív

Podle státního zástupce Michala Muravského policista informace k chystaným zásahům v pěstírnách získával z vnitřního systému, některých se měl osobně účastnit.

Poprvé měl dát tip těsně před prázdninami roku 2014 na pěstírnu v chatě v Řeži u Prahy. Podle verdiktu upozornil svého údajného informátora a ten měl spolu s dalším kumpánem rostliny konopí před policejním zásahem ukrást. Kdyby náhodou v chatě narazili na odpor, měli s sebou zfalšovaný policejní průkaz. V pěstírně však našli jen nezralé rostliny, takže si krádež rozmysleli.

Pokud bude verdikt pravomocný, s největší pravděpodobností přijde o odchodné a výsluhy

O pár dnů později se situace opakovala, tentokrát šlo o byt v Praze 3. Oba zloději se vydali na místo, vyzbrojili se samopalem škorpión, jenže tentokrát na místě málem potkali policisty, kteří si se zásahem pospíšili. Obžalovaný kriminalista je na poslední chvíli telefonicky varoval, takže rychle vycouvali, aniž by si jich někdo všiml.

Až třetí pokus této organizované skupiny prý vedl k úspěchu. Počátkem září 2014 přibrali dalšího muže a vykradli pěstírnu ukrytou v autodílně v pražském Hloubětíně. Konopí následně prodali. Celkem mělo jít minimálně o 400 gramů usušené marihuany. Údajný šéf skupiny, pražský kriminalista, za to podle obžaloby dostal patnáct tisíc korun.

Neprošli přes dveře

Poslední zjištěná akce z října 2014 ale znovu dopadla pro tuto skupinu nevalně. Policista podle žalobce opět předal tip na pěstírnu v Praze 9, jenže zlodějům se následně nepodařilo překonat vstupní kovové dveře.

„Káva na h...o. Byli jsme tam, ale nepustili nás dovnitř,“ napsal pak jeden z nich přes telefonní aplikaci. Právě tento muž hrál nakonec stěžejní roli při dopadení celé skupiny včetně kriminalisty. Dva dny po svém zatčení pro jinou trestnou činnost totiž nahlásil policistům vše o akcích jejich skupiny v pěstírnách, a hlavně prozradil všechny komplice.

Později se stal takzvaným spolupracujícím obviněným a soud mu nakonec žádný trest neuložil. Uznal ho sice vinným z vloupání, nedovoleného ozbrojování, porušování domovní svobody a nedovoleného nakládání s drogami, ale protože dotyčný už si odpykává třináctiletý trest za loupežné přepadení, od jeho potrestání soudkyně Polanecká upustila.

To samé za stejné trestné činy učinila i v případě dalšího ze zlodějů, který se částečně přiznal, ale hlavně i on už si odpykává jiný trest ve výši osmi let rovněž za loupež. Poslední ze zlodějů odešel od soudu s tříletou podmínkou s pětiletou zkušební dobou. I on přitom už má jako letitý recidivista dřívější osmiletý trest za loupež.

Nejtvrdší trest si tedy nakonec odnesl policista. Pokud bude červnový verdikt pravomocný, s největší pravděpodobností přijde o odchodné a výsluhy, které získal poté, co sám od policie údajně kvůli nevyhovujícímu zařazení odešel. Věc by měl řešit ještě pražský městský soud, kam policista může podat odvolání.