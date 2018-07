ČTK

„Na stavbě bylo v době nehody 45 lidí, na sto procent už tam nikdo není zasypaný. Kdo nese za neštěstí zodpovědnost, ukáže vyšetřování. My se jeho výsledkům podřídíme. Do konce týdne nám policie předá stavbu a my s projektantem stanovíme postup odklízení,” sdělil Kostiha.

Zřícený strop v budově

FOTO: Novinky

Dvě patra se zřítila v úterý dopoledne. Hasiči krátce po zřícení části budovy našli pod troskami dva lidi, třetí zraněný člověk vyprostit nepotřeboval. Všichni tři dělníci skončili v nemocnici, přičemž stav jednoho z nich byl velmi vážný. Záchranná služba ho v umělém spánku převezla do Ústřední vojenské nemocnice (ÚVN). Stav těžce zraněného pacienta nadále vyžaduje intenzivní péči, sdělila mluvčí ÚVN Jitka Zinke.

Záchranáři hledali v sutích zasypané lidi

FOTO: MP Praha

Budovu policisté převzali v úterý pozdě večer poté, co hasiči ukončili záchranné práce. I když měli podezření, že pod sutinami ještě mohou být další zavalení lidé, nikoho dalšího už nenašli.

Ulice zatím zůstává uzavřená



Případ zatím policisté vyšetřují pro podezření z obecného ohrožení z nedbalosti. Podle zjištěných informací a stop a za pomoci odborníků budou vyšetřovatelé zjišťovat příčinu zřícení a případnou trestní odpovědnost.

Video

Sutiny uvnitř budovy

Budova, která není památkově chráněná, byla postavena na konci 19. století. Sídlila v ní základní škola. Po přestavbě se má objekt změnit na technologické a dílenské zázemí pro studenty UMPRUM.

Hasiči postupně likvidují trosky budovy

FOTO: HZS Praha

Využít při odklízení museli i sací bagr na sutiny.

FOTO: Vít Šimánek, ČTK

Podle Kostihy by ve čtyřpatrovém domě s vnitřním dvorem měla být doplněna dvě podzemní podlaží. „Pětipatrová dvorní vestavba a západní trakt by měly být zvýšeny o jedno podlaží. V suterénu křídla do Mikulandské ulice budou zachovány historické sklepy. S rekonstrukcí jsme začali letos 19. března, předpokládané dokončení mělo být 19. dubna 2019. To, zda bude možné termín dodržet, nedokážeme v tuto chvíli předjímat,” dodal Kostiha.

Mikulandská ulice zatím zůstává pro dopravu uzavřená, vjíždět do ní mohou pouze rezidenti.