Jan Švábek, Právo

Desítky psů se nyní nachází v plzeňském útulku, kde jsou v karanténě. „U nemocných se karanténa bude ještě prodlužovat,“ uvedli zástupci Hlasu zvířat, kteří množírnu odhalili.

Útulek je v těchto dnech pod palbou desítek až stovek telefonátů denně. Lidé do zařízení volají hlavně proto, že by si psy rádi adoptovali. To ale zatím nejde.

Psi žili v panelovém bytě v otřesných podmínkách

FOTO: Policie ČR

„Adoptovat zvířata není možné kvůli probíhajícímu trestnímu řízení. Do rozhodnutí soudu nebudou k vydání. Proto prosíme lidi o trpělivost,“ sdělil Právu vedoucí útulku Petr Kokoška. Zájemci podle něho mohou pomoci tak, že do útulku přinesou krmivo.

Psi jsou vystresovaní



Zdravotní stav jedinců z množírny je podle Kokošky uspokojivý. „S psychickým stavem zvířat už je to ale horší. Jsou vystresovaní, poprvé zažívají věci, které nikdy nezažili, čerstvý vzduch, trávu a podobně,“ doplnil Kokoška.

Množírnu si žena vybudovala v bytě panelového domu na plzeňských Vinicích, kde měla nahlášené trvalé bydliště. Případem se zabývají plzeňští kriminalisté.

„V souvislosti s tímto případem byla v pátek provedena domovní prohlídka v obci Sedlec. Na místě byla nalezena desítka uhynulých psů. Během dne se kriminalistům podařilo najít jednoho pejska ještě živého,“ uvedla mluvčí policie Hana Rubášová.

Zatímco byt sloužil jako množírna, do Sedlce ve Starém Plzenci žena odkládala zvířata v horším zdravotním stavu.

Ženě hrozí pět let vězení



Množírnu v minulém týdnu odhalil spolek Hlas zvířat poté, co ho kontaktoval další spolek SOS for PETS. Nejprve bylo odhaleno pohřebiště ve Starém Plzenci, poté se Hlas zvířat zastupovaný advokátem Robertem Plickou dozvěděl o množírně v bytě panelového domu.

Za týraní zvířat a zanedbání péče o zvíře z nedbalosti nyní majitelce hrozí až pět let vězení. Sazba se ale ještě může změnit. Majitelka totiž měla psy prodávat jako papírové, i když papíroví nebyli. Navíc měla mít zakázáno podnikání v oblasti chovu zvířat.

„Trestní oznámení budeme ještě doplňovat, jelikož aktuálně získáváme další důkazy, které mohou nasvědčovat tomu, že pachatelka se vedle vyjmenovaných trestných činů mohla dopustit také trestného činu podvodu, neoprávněného podnikání, zkrácení daně, poplatku a podobné povinné platby a případně i dalších trestných činů,“ řekl už dříve Právu advokát Robert Plicka.