Podle serveru jde o nelegální zabíjení tygrů v Zooparku Bašť nedaleko Prahy. V areálu mohou být údajně desítky tygrů. Server cituje zdroj blízký vyšetřování, který tvrdí, že zásah probíhal také v pražské SAPĚ, protože do nelegálního obchodu byli zapojeni také lidé z vietnamské komunity. Tygří produkty mají význam ve vietnamské medicíně.

Zátah v tržnici Sapa

„Ve středních Čechách, Praze a na Liberecku probíhají úkony trestního řízení, a to pro důvodné podezření ze spáchání neoprávněného nakládání s chráněnými volně žijícími živočichy, a dokonce i s planě rostoucími rostlinami, tzv. úmluva CITES. Konkrétnější k místům a osobám nemůžeme být,” řekla Novinkám mluvčí Celní správy Martina Kaňková.

Kromě celníků se na akci podíleli i policisté. Během pondělí proběhly prvotní úkony. „K zadrženým se vyjadřovat nebudu,“ konstatovala Kaňková. Případ dozoruje státní zastupitelství v České Lípě. Podle mluvčí budou další informace příští týden.

Lvi v Bášti u Prahy

Na zásahu se podílela také Česká inspekce životního prostředí. „Jsem ve středních Čechách, ale nemůžu potvrdit kde,” řekla ČTK vedoucí oddělení mezinárodní ochrany biodiverzity a CITES Pavla Říhová. Inspekce podle ní doufá v to, že případ bude mít velikou dohru. Do konce týdne se podle ní k věci uskuteční tisková konference, do té doby inspekce také nemůže o případu podrobněji informovat.