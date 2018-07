Ondřej Kořínek, Ludmila Žlábková, Novinky, Právo

Dva 13letí tygři sibiřští a 10letý lev pustinný byli v Bioparku třetí měsíc a přivezli je sem z německého cirkusu, kde už pro ně neměli místo. Podle majitele Antonína Hnízdila mají domluvený nový domov v nové zoo v Turecku, kde mají mít velký výběh.

FOTO: Ludmila Žlábková, Právo

„Na útěk přišla ráno ošetřovatelka, která dorazila ke kleci. Okamžitě mi volala, protože jsem byl na cestě do Přelouče, a přijel jsem ihned zpátky. Ve výběhu jsem prorazil zábranu na koně a autem jsem je nahnal do rohu a do příjezdu policie jsem je tam držel,“ popsal Hnízdil záchranu.

Tygři ani lev se nevzdálili z pozemku, zůstali v okruhu asi 100 metrů čtverečních. Zvířata následně uspaly střely veterinářů, když ležely pod borovicemi „Spadl mi kámen ze srdce, měli jsme připravené i opatření, že by muselo dojít k tomu nejhoršímu,“ podotkl.

FOTO: Ludmila Žlábková, Právo

Jak šelmy utekly?



Podle majitele mohou být zvířata nevyzpytatelná, protože celý život trávila mezi výběhem a manéží. „Čím víc jsou ochočeni, tím víc jsou nebezpečnější,“ konstatoval majitel.

Uspávací střela, kterou měli připravenou na šelmy.

FOTO: Ludmila Žlábková, Právo

Marně si ovšem láme hlavu nad tím, jak šelmy utekly. „Technicky není možné, že by si otevřely samy železná vrata, to by musely být kouzelníci. Anebo jim někdo pomohl, ale k tomu se moc nepřikláním. Je to oříšek,“ vysvětlil Hnízdil a zároveň poděkoval policii a veterině za dobrou práci. „Měl jsem opravdu nahnáno, kdo by neměl,“ vylíčil.

Mluvčí policie Iva Kormošová krátce po uspání šelem novinářům řekla, že se dostaly z výběhu samy. [celá zpráva]

Hnízdil rovněž upozornil na pomalou práci českých úřadů, u kterých žádá o povolení o vývoz zvířat do Turecka. „Tři měsíce vyřizujeme papíry, trošku se to někde vleče. Snad to úředníky popožene,“ uzavřel Hnízdil.