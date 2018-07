ok, lž, Novinky, Právo

Zvířata utekla krátce před desátou hodinou z Bioparku Štít. „Utekli z klece dva tygři a jeden lev. Na místě zasahovalo osm policejních hlídek, zásahová jednotka a vrtulník. Před 13. hodinou byli uspáni. Nebezpečí pominulo,” uvedla policie na Twitteru.

Dnes krátce před 10. hodinou v Bio parku Štít na Hradecku utekli z klece 2 tygři a jeden lev. Na místě zasahuje 8 policejních hlídek, zásahová jednotka a vrtulník. Zvířata zatím neopustila Bio park. Žádáme občany z Klamoše a okolí, aby neopouštěli svá obydlí. — Policie ČR (@PolicieCZ) 16. července 2018

„Podle našich informací to jsou zvířata z cirkusu a tady čekala na převoz do jiného státu. Z prvních informací vyplývá, že si sama zvířata otevřela jisticí páčku klece. Právní kvalifikace nebyla dosud stanovena,“ doplnila mluvčí policie Iva Kormošová. Připraven byl i vrtulník v případě, že by zvířata utekla mimo areál.

Video

Policista o zásahu veterinářů

Podle spolumajitelky bioparku Jitky Brusové byly šelmy nalezeny pod borovicí. „Zvířata v klidu ležela na jednom místě pod borovicí v oploceném areálu Bioparku. Čekalo se na třetího veterináře, šelmy byly uspány všechny tři najednou, aby nedošlo k nějakému problému,” řekla ČTK Brusová.

Policejní zásah v Bioparku, kde utekla trojice zvířat

FOTO: Právo

Policisté prohledávají park

FOTO: Ludmila Žlábková, Právo

Podle ní byla klec poškozena. „Mříže u klecí jsou vylomené, budeme zjišťovat, jak se to mohlo stát,” dodala spolumajitelka parku. Nevyloučila, že by mohlo jít o technickou závadu.

Lev africký, kterého chovají v Bioparku.

FOTO: Biopark Štít

Areál je v létě každé pondělí zavřený a návštěvníci tam nebyli.

Biopark Štít je podle údajů na webové stránce soukromé chovné zařízení pro chov exotických i domácích zvířat ohrožených vyhynutím. Biopark vznikl v roce 2014. Nachází se ve vesnici Štít, která leží nedaleko Chlumce nad Cidlinou. Kromě tygrů a lva tam chovají také levharty, pumu, kočkodany, lemury, makaky a další zvířata.