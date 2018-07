Jan Švábek, Právo

Podle informací Práva měla žena v bytě asi stovku psů, které postupně ošetřují veterináři.

Množírnu v bytě se podařilo odhalit spolku Hlas zvířat chvíli poté, co rozkryl množírnu v nedalekém Starém Plzenci. „Ihned, jak jsme se o tom dozvěděli, jsme s ženou jeli do Plzně. Lidé z domu si stěžovali, že kvůli neustálému štěkotu nemohou spát. Roky prý podávali stížnosti, ale marně. Ihned jsme sepsali podnět k domovní prohlídce a k zadržení majitelky. Nemovitost jsme hlídali od noci do osmi hodin ráno. Majitelka nejprve chtěla začít psy vynášet, pak se zabarikádovala uvnitř a vyhrožovala, že jim ublíží,“ sdělil Právu advokát Robert Plicka, jehož advokátní kancelář s Hlasem zvířat úzce spolupracuje.

Podle Veroniky Kuchynkové z městské policie už byla část psů z bytu odvezena. „Zatím mohu potvrdit, že dva psi byli převezeni do útulku,“ sdělila Právu Kuchynková.

Informace Právu potvrdil i jeden z obyvatel domu. „Nadávali hlavně sousedi, co bydleli výš,“ sdělil. Schodiště bylo ve čtvrtek odpoledne obehnána páskou. Do bytu tak nebylo vidět.

Desítky mrtvých psů

Byt patří ženě, která vlastní i dům ve Starém Plzenci. V něm bylo ve středu objeveno zhruba dvacet podvyživených a zubožených psů. Některé z nich byli zavřeni v klecích. Jednalo se o rasu hovawart, čivavy, jezevčíky i křížence. Zatím vše nasvědčuje tomu, že zatímco byt sloužil jako množírna, rodinný dům fungoval jako odbytiště zvířat v horším stavu.

Spolek Hlas zvířat, kterému byl případ oznámen spolkem SOS for PETS, hovoří dokonce o stovkách utýraných psů, které měli být trápeni několik let.

„Bohužel na místě, a to jak na pozemku, tak v domě, bylo obrovské množství mrtvých psů, někdy zakopaných, někdy spálených a někdy ponechaných v pytlích, nemluvě o tom neskutečném zápachu ze všudypřítomných výkalů a mrtvol,“ uvedli zástupci spolku.

Žena se podle zjištění Práva k případu nehlásí. Podle svědků do rodinného domu chodila hlavně v nočních hodinách. Dříve psy chovala na zahradě. Zřejmě poté, co ji opakovaně utekli, a co si sousedi stěžovali na štěkot, je přemístila do vnitřních prostor.

Stížnosti občanů na majitelku domu už v minulosti řešilo i město. „Řešili jsme to pomocí městské policie a oznámením na krajskou veterinární správu a policii,“ sdělila Právu starostka Starého Plzence Vlasta Doláková (Starostové a Nezávislí).

Výnosný byznys

Případ šetří policie. hrozí maximálně pět let vězení. „Zahájili jsme úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání trestného činu týrání zvířat v jednočinném souběhu s přečinem zanedbání péče o zvíře z nedbalosti,“ sdělila Právu mluvčí policie Hana Rubášová.

Sazba se ale ještě může změnit. Podle zjištění spolku a advokátní kanceláře totiž žena měla prodávat psy za papírové, i když papíroví nebyli. Navíc měla zakázané podnikání v oblasti chovu zvířat. Některé psy údajně prodávala za patnáct až osmnáct tisíc korun.

„Trestní oznámení budeme ještě doplňovat, jelikož aktuálně získáváme další důkazy, které mohou nasvědčovat tomu, že pachatelka se vedle vyjmenovaných trestných činů mohla dopustit také trestného činu podvodu, neoprávněného podnikání, zkrácení daně, poplatku a podobné povinné platby a případně i dalších trestných činů,“ uvedl advokát Robert Plicka.